Hombre da brutal golpiza a hija de 15 años por manejar sin casco la moto que le compró: "estoy cuidándola", dice

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a un hombre golpeando a su hija adolescente por conducir una moto sin casco en Saladillo, una ciudad argentina en la provincia de Buenos Aires. Sergio Martínez, el padre agresor, fue captado por testigos mientras tiraba a su hija al suelo y le propinaba patadas cuando se encontraba indefensa, luego de que ella ignorara su pedido de detenerse por no llevar casco.

El hombre justificó su accionar ante testigos que le reclamaban, cuando una vecina le preguntó “¿Cómo le vas a pegar así? ¿Eres tonto?”, el sujeto simplemente respondió “Yo estoy cuidando a mi hija, no quiero que se mate”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 30 de enero, cerca de las 21:00, en la intersección de Belgrano y Almafuerte. El video exhibe la violenta agresión y los reclamos de los testigos, mientras el hombre se justificaba diciendo “Prefiero pegarle un golpe antes de que se mate”.

Según el diario argentino Convergencias, el sujeto exigió a su hija y un acompañante que detuvieran la moto pues iban sin casco, pero como no le hicieron caso reaccionó con violencia y tiró a la adolescente al suelo, donde continuó propinándole patadas.

En el video difundido, se observó cómo Martínez después se subió a la moto de su hija, luego de golpearla, y la condujo también sin casco. Tras la difusión del video, las autoridades le impusieron una restricción perimetral por un periodo de siete días que le impide acercarse a su hija y al joven que la acompañaba.

Martínez ofreció este martes una entrevista al noticiero argentino Telenoche, en donde se disculpó por los hechos, asegurando que se le había escapado de las manos el control y que "no fue su intención" lastimar a su hija.

"No pude controlar mi impotencia, pero no fue intención darle ese voleo en el traste y ese cachetazo. Jamás levanté la mano a mis hijos, jamás. Pero la patada que le di a mi hija, en el piso, estuvo muy mal, aunque no pateé para hacerle daño, sino para llamar la atención", dijo.