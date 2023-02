VIDEO | Juntos hasta el fin: perrito lleva comida a su dueño atrapado bajo los escombros en Turquía

En Turquía sigue aumentando el número de fallecidos luego del brutal terremoto que sacudió el país el pasado lunes 6 de febrero. Rescatistas y equipos de emergencia continúan realizando trabajos de búsqueda con el objetivo de encontrar a un mayor número de personas con vida tras una semana del desastre. Pero no solo los socorristas ayudan a localizar sobrevivientes, los perritos se han convertido en una pieza clave para hallar a víctimas y, en algunos casos, incluso ayudan a los afectados para que puedan recibir alimentos o bebidas. Tal es el caso de un lomito que ganó popularidad luego de ser visto transportando pan para un hombre que se encontraba atrapado entre los escombros.

El clip fue compartido por la cuenta de Twitter @hispanatolia. En el video aparece un perrito, color blanco, notablemente preocupado por su dueño, un hombre que presuntamente permanece atrapado entre los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Kahramanmarash, Turquía. En varias ocasiones, el lomito es filmado mientras intenta rascar entre las ruinas, aparentemente tratando de llegar hasta donde se encuentra su cuidador. De igual manera, el animalito fue visto transportando un pedazo de pan en el hocico, el cual tenía intención de entregar a su tutor, quien se desconoce sí está con vida o no.

En los videos el perrito luce desesperado por desenterrar a su dueño. Foto: captura de pantalla.

Actualmente, la grabación suma más de 98 mil reproducciones y más de dos mil “likes”. Entre los comentarios de la publicación, algunas personas reconocieron la labor del animalito y resaltaron el lazo de lealtad que tienen los canes con sus dueños: “Son adorables tienen un corazón lleno de amor y poseen una lealtad inmensa”, “Ojalá los vecinos que hayan sobrevivido lo adopten lo ayuden” y “Semejante lealtad es posible viniendo de un animal como los perritos”, fueron algunas respuestas que recibió la grabación.

A través del testimonio de vecinos de la zona, se sabe que el lomito está buscando a su dueño, quien permanece entre los escombros. Además, testigos aseguraron, ante medios locales, que el animal ha sido visto transportando comida con la intención de entregarla a su tutor, a quien no han podido encontrar los equipos de emergencia. Internautas reaccionaron rápidamente a la conmovedora historia y pidieron, mediante los comentarios de la publicación, que el can sea adoptado por alguna persona que viva en la zona, en caso de que su dueño ya no esté con vida.

Internautas piden que el animalito se ayudado por vecinos de la zona. Foto: captura de pantalla.

Perritos sufren la pérdida de sus dueños en Turquía y Siria

Luego de los terremotos de Turquía y Siria, miles de personas han lamentado la pérdida de familiares, pero también los animalitos han quedado abandonados tras el fallecimiento de sus cuidadores. En redes sociales, internautas han compartido las tristes escenas donde algunos perritos aparecen sufriendo por la muerte de sus tutores. Uno de los clips que ganó mayor popularidad muestra a un can acurrucado arriba de una pila de escombros, donde aparentemente fallecieron sus dueños.

Otra de las mascotas que ganó popularidad en redes sociales es una perrita que, aún estando herida de una patita, acude todos los días al edificio donde quedó atrapada su dueña, con la esperanza de que los rescatistas la encuentren con vida. Vecinos de la canina han intentado alejarla de la zona, pero ella siempre regresa a esperar a su tutora. Actualmente, la perrita es alimentada y acompañada por los vecinos de su cuidadora, quienes aseguran no saber si la mujer sigue con vida o no.

