Kopuk, el perrito rescatista que se rehusó a descansar pese a tener las patitas lastimadas: salvó 5 vidas

En redes sociales se ha hecho viral el caso de Kopuk, un perrito rescatista que se cortó en las cuatro patas mientras buscaba sobrevivientes tras los terremotos de Turquía; no obstante, el can se ha ganado el corazón de miles de personas debido a que, pese a sus lesiones, no ha querido parar y continúa realizando sus labores de rescate en la ciudad turca de Malatya. Hasta ahora, el lomito ha encontrado a cinco personas con vida, por lo que sus cuidadores destacan su noble labor.

De acuerdo con medios locales, Kopuk se lastimó sus cuatro patitas luego de caminar entre trozos de vidrio, los cuales se encontraban en uno de los edificios derrumbados. Tras percatarse de sus lesiones, sus cuidadores tuvieron que coserle las heridas y vendarle las extremidades. Sin embargo, el canino no quiso tomarse un descanso y rápidamente regresó a cumplir con su noble labor como rescatista. De acuerdo con la televisora local, TRT Haber, el animal ha conseguido identificar y rescatar a cinco personas.

El perrito se lesionó todas sus extremidades. Foto: TRT Haber.

Otros perritos han resultado heridos en Turquía

Otro can, identificado como Tobaeki, quien forma parte del equipo de búsqueda y rescate de Corea del Sur, también resultó lesionado en su patita derecha delantera luego de pisar vidrios. Pese a su herida, el lomito sigue realizando su trabajo para encontrar a un mayor número de personas con vidas debajo de los edificios derrumbados.

Por otra parte, durante el fin de semana, autoridades mexicanas compartieron, con tristeza, la noticia sobre la muerte de un perrito rescatista, identificado como Proteo. Según las cuentas oficiales de Ejército mexicano, el lomito perdió la vida mientras realizaba labores de localización y rescate de víctimas atrapadas entre escombros de edificios. Hasta ahora, no se han revelado mayores detalles sobre el deceso.

Tobaeki, otro perrito rescatista, también resultó lesionado. Foto: TRT Haber

¿Cómo trabajan los perros rescatistas en Turquía y Siria?

Los perros rescatistas son animales entrenados para oler el sudor, las hormonas, la sangre, los excrementos humanos e incluso la respiración de las personas, pese a que estas se encuentren sepultadas bajo escombros. Gracias a su sentido del olfato, los canes alertan a sus cuidadores cuando identifican a a un superviviente. Los lomitos usualmente avisan de un descubrimiento a través de ladridos o arañando en la zona. Posteriormente, los rescatistas comienzan a trabajar en el lugar, hasta encontrar a las personas atrapadas.

