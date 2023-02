Proteo salvó a un niño antes de morir, así fue su último acto heroico

El recuerdo de Proteo, el pastor alemán entrenado para ser rescatistas, permanecerá en la memoria de los mexicanos tal como Frida, la labrador que ayudó en la localización de víctimas en el sismo del 2017 en la Ciudad de México, ahí también estuvo este can que ahora viajó a Turquía para salvar vidas y el que por desgracia no regresará a México pues perdió la vida cumpliendo con sus tareas como rescatista.

De acuerdo con su entrenador Carlos Villeda, Proteo murió a causas del extenuante viaje de 16 horas, así como de las malas condiciones del clima en Turquía, pues hay una ola invernal que causa bajas temperaturas entre los 6 y 13 grados, en conjunto esos factores influyeron en que el perro de casi 10 años de edad, no lograra sobrevivir. Fue el domingo 12 de febrero cuando la Sedena mediante un tuit confirmó la pérdida del lomito rescatista.

Un artista turco le rindió este homenaje a Proteo. Foto: Especial

Proteo salvó a un niño antes de morir

"Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano", se lee en el tuit que fue ampliamente compartido en Twitter. La noticia causo conmoción a los mexicanos quienes esperábamos que la Misión Rescate lograra salvar la vida de decenas de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros en Turquía.

Sin embargo este can, adiestrado desde los cuatro meses de edad, logró salvar la vida de un niño de 14 años y además ayudó en la localización de 14 cuerpos antes de fallecer, por lo que los elementos de la Sedena destacaron en un homenaje que fue un perro trabajador que nunca se dio por vencido y lamentaron que no regresará a México con vida.

Proteo nació en los criaderos del Ejército Mexicano el 16 de junio de 2013, tenía 9 años y 7 meses de edad e inició su entrenamiento en el Campo Militar número uno, entre las labores de rescate en las que participó están los desastres naturales de Guatemala, en 2015, Ecuador, 2016, Haití 2012 y en los sismos de la Ciudad de México del año 2017.

¿De qué murió Proteo el perrito rescatista?

De acuerdo con su entrenador, el cabo Carlos Villeda, varios factores influyeron en la muerte del perrito con el que trabajó muchos años, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, explicó que "el viaje, el tiempo, el clima" causaron la pérdida de la vida del can, al ser cuestionado sobre si no había muerto en un derrumbe aclaró que no.

Proteo destacó por nunca rendirse. Foto: Sedena

"No, no, no, no fue por un derrumbe, fue por situaciones del clima y la edad", aclaró.

Villeda explicó que este año Proteo cumpliría 10 años y que fue entrenado en tareas de búsqueda y rescate desde los cuatro meses, indicó de manera breve que esas fueron las causas de muerte y no en un derrumbe durante tareas de rescate como había dicho el embajador.

El largo viaje a Turquía mermó su salud. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

¿De qué murió Proteo el perrito rescatista? Su entrenador aclara la verdad

VIDEO | La conmovedora historia de la perrita que espera rescaten a su dueña atrapada entre los escombros en Turquía

Artista turco homenajea a Proteo: "nunca te olvidaremos", dice al perrito rescatista mexicano

Ellos son los perritos rescatistas que salvaron vidas en Turquía