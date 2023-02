Artista turco homenajea a Proteo: "nunca te olvidaremos", dice al perrito rescatista mexicano

El pasado domingo 12 de febrero México despertó con una lamentable noticia y es que falleció Proteo, uno de los perritos rescatistas enviados a Turquía para ayudar en la búsqueda de personas atrapadas entre los escombros tras el fuerte terremoto de 7.8 que, hasta este lunes, ha dejado más de 35 mil muertos. A pesar de que el país se encuentra en duelo y aún con sus actividades para ayudar a quienes siguen bajo los escombros, el cariño hacia las otras especies que hacen de esto algo posible no se ha hecho esperar y tras el deceso del lomito mexicano un artista no dudó en rendirle homenaje.

A través de Instagram se hizo viral una publicación de Burak Türker, un diseñador gráfico turco, en la que se observa no solo el rostro peluco de Proteo, junto a su equipo de protección, sino también la bandera de México y sus colores resplandecientes; mientras que en el fondo se ven los escombros de los edificios en los que el can pasó sus últimas horas con vida. Por supuesto, la imagen no fue la única en aparar toda la atención, pues el artista incluyó un conmovedor mensaje como muestra de agradecimiento por las arduas labores y esfuerzos del animal.

Esta es la imagen con la que rinden homenaje al rescatista. (Foto: IG @buraktturker)

"Gracias, Proteo. 12-02-23", se lee en la ilustración que acaparó toda la atención en redes sociales y en donde también se aprecia el escudo de la bandera de Turquía adornando el nombre del perrito rescatista. Asimismo, en el mensaje compartido por Burak se hace mención a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien la madrugada del lunes dio a conocer la muerte de uno de sus miembros de cuatro patas.

"Gracias Proteo por todo. Te estamos agradecidos por encontrar nuestra voz, hermanos y seres queridos. Nunca te olvidaremos #proteo #sedenamx", se lee en la publicación que ya acumula miles de me gustas.

Por su parte, usuarios de Instagram, entre ellos muchos mexicanos aprovecharon para dejar sus mensajes de apoyo tanto a Turquía como a Siria, que también resulto afectado por el terremoto, asimismo y conmovidos hasta las lágrimas agradecieron al artista turco por rendirle homenaje a un héroe mexicano de quien afirman, ya se encontró con Frida, la perrita rescatista que ayudó a salvar muchas vidas en el sismo de 2017 en México.

Así dieron la noticia. (Foto: TW @SEDENAmx)

"Gracias por este bello homenaje a un soldado de nuestro país", "gracias Proteo por poner el nombre de nuestro país en alto", "gracias", "extrañaremos mucho a nuestro héroe Proteo, pero estamos muy orgullosos de que haya ayudado a rescatar vidas en Turquía", "Proteo, tocaste muchas vidas", "descansa en paz" y "gracias por su ayuda y apoyo Proteo (y México), Turquía siempre estará agradecida con ustedes", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Desde Turquía, así le dieron el último adiós a Proteo

Después de dar a conocer la terrible noticia, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Cruz Roja que se encuentran en Turquía para continuar con los labores de rescate y ayuda para las víctimas realizaron una ceremonia para darle el último adiós al perrito rescatista. Para la ocasión se llevó a cabo una ceremonia con un pase de lista de los 10 perros que viajaron desde territorio azteca para ofrecer su ayuda; sin embargo, cuando mencionaron a Proteo los mexicanos gritaron al unísono: "Él murió en servicio. ¡Un verdadero héroe!".

“Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olvide. Algún día nos volveremos a ver”, dijo el soldado Villeda en un video difundido en la cuenta oficial de TikTok de la Sedena.

