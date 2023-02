¿De qué murió Proteo el perrito rescatista? Su entrenador lo aclara

Proteo, uno de los 16 perros rescatistas que México envió a Turquía para apoyar en las tareas de rescate tras los sismos de 7.8 y 7.5 de magnitud, murió el domingo pasado, así lo confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de Twitter, en el mensaje lamentaban la pérdida del lomito quien había apoyado en la localización de sobrevivientes de la tragedia donde ya perdieron la vida más de 35 mil personas tanto en ese país como en Siria.

La noticia conmocionó a millones de mexicanos quienes tenían la esperanza de que los perros rescatistas mexicanos salvaran con vida a decenas de personas, pero también causó asombro la noticia y su nombre se ha convertido en tendencia a días de su pérdida, pues circula en redes sociales un video donde el entrenador del can explica las verdaderas causas de su fallecimiento.

Proteo

Así confirmó la Sedena el fallecimiento del perrito rescatista y reconoció su importante labor en las tareas de la Misión Rescate que México envió a Turquía para salvar vidas. El tuit fue ampliamente compartido en redes sociales el domingo y este martes surgen dudas sobre las causas de su muerte luego de una entrevista de un medio nacional con su entrenador.

¿De qué murió Proteo el perrito rescatista?

De acuerdo con su entrenador, el cabo Carlos Villeda, varios factores influyeron en la muerte del perrito con el que trabajó muchos años, con la voz entrecortada y visiblemente afectado, explicó que "el viaje, el tiempo, el clima" causaron la pérdida de la vida del can, al ser cuestionado sobre si no había muerto en un derrumbe aclaró que no.

"No, no, no, no fue por un derrumbe, fue por situaciones del clima y la edad", aclaró.

Villeda explicó que este año Proteo cumpliría 10 años y que fue entrenado en tareas de búsqueda y rescate desde los cuatro meses, indicó de manera breve que esas fueron las causas de muerte y no en un derrumbe durante tareas de rescate como había dicho el embajador.

El cabo Carlos Villeda estaba orgulloso de poder trabajar con Proteo con quien tuvo oportunidad de laborar a su lado en los sismos de la Ciudad de México del 2017, en Haití en el 2021 y esta ahora en Turquía, donde destacó que había sido diferente poro el intenso frío que se registra en aquel país donde en los últimos días se han registrado temperaturas de entre seis y 13 grados.

Primeras versiones decían que murió en un derrumbe

De acuerdo con el embajador de Turquía en México, Proteo había muerto en un derrumbe, por lo que esa versión se hizo viral rápidamente y ahora su entrenador aclara que no fue así, sino que falleció a causa del frío extremo que afecta ese país debido a una tormenta invernal. Proteo, nació el 16 de junio de 2013 y formó parte de la Primera Brigada de Policía Militar, localizada en el Campo Militar Número 1-A, de la Ciudad de México. Tenía 9 años y 7 meses de edad.

Incluso circularon videos de un derrumbe donde aseguraban que había muerto el can, así como fotografías donde se le veía en malas condiciones de salud.

