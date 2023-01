Muchas mujeres se esfuerzan día con día con sus maquillajes y crean make ups que de verdad son impresionantes y que incluso duele terminar quitando, pero si no los retiramos de la manera correcta estamos expuestas a varias consecuencias, las cuales se pueden prevenir si te haces el hábito de desmaquillarte antes de dormir. Por ello, en esta ocasión te daremos 5 razones por las que no debes dormirte maquillada, aunque te esté matando el sueño, para que así, sin importar lo cansada o enfiestada que estés te des ánimos y te levantes a retirar todo ese maquillaje que con tanto empeño pusiste en tu carita.

1. ¡Cuidado con las infecciones en los ojos!

Si eres de ojos sensibles, el rímel o el pegamento de pestañas postizas te podrían hacer una mala jugada a la larga y provocar que tus ojitos adquieran una infección, misma que si bien no te va a dejar ciega, si va a provocar que tus globos oculares se vean super rojos y probablemente tu oculista te recomiende dejar de usar maquillaje por un tiempo. Así que si eres una amante del make up, mejor evítate esto desmaquillándote antes de ir a dormir.

2. Despídete del glow up natural de tu piel

Aunque no lo creas, el hecho de dormirte maquillada hace que tu piel pierda su luminosidad natural, pero ¿por qué pasa eso? Al no eliminar todos los residuos que se quedan en la piel de tu rostro, incluido el maquillaje, esto provoca una pérdida de nutrición haciendo que ésta luzca más apagada debido a la pérdida de hidratación natural que se da durante la noche cuando los poros normalmente expiran libremente.

Así como te proyectas en el make up, procura tu carita desmaquillándola | Pixabay

3. Si no te desmaquillas prepárate para decirle hola a las imperfecciones

Aunque nos dé mucha pereza desmaquillarnos, al hacerlo evitamos que nuestros poros se tapen con la base, el polvo y todo el maquillaje que hayamos depositado en nuestra carita, lo cual a la larga provoca que comienzan a emerger imperfecciones, tales como barros o espinillas, los cuales además de arruinar nuestras selfies, pueden detonar en un severo problema en la piel si incurres en esta práctica de no desmaquillarte continuamente.

Por ello la recomendación es que además de desmaquillarte con productos que sean adecuados para tu tipo de piel, después de hacerlo te laves tu carita y hagas todo un proceso de skin care, o al menos te apliques un poco de crema indicada para tu tipo de rostro, ya que esto evitará que se reseque por el continuo contacto con el agua.

Evita que te salgan espinillas y barritos por dormir maquillada | Pixabay

4. Si sigues durmiendo maquillada no te preguntes por qué te ves más mayor de lo que eres

Ojo, no tiene nada de malo aparentar más edad de la que tenemos, pero tampoco es el top de la mayoría de las mujeres y lo peor es que muchas no saben que esto justamente se debe a que no se desmaquillan antes de dormir, pues si no lo sabías, dormir maquillada es tan perjudicial para el bienestar de tu piel debido a que es en la noche cuando las células faciales se regeneran y si dejas capas de maquillaje en tu tez, se genera una barrera que impide la regeneración normal de los tejidos, provocando un envejecimiento prematuro en la piel de esta zona.

5, Adiós labios besables, hola labios agrietados

Una de las características más sensuales de la cara son unos labios tersos, suaves y carnosos, pero ¿qué pasa si no retiramos de manera correcta el labial? Actualmente la mayoría de estos productos son indelebles y aunque esto es perfecto para eventos, los químicos que le dan durabilidad afectan a nuestros labios y a la larga los resecan y si no los retiramos antes de dormir pueden hacer que nuestros labios se resequen e incluso tengan grietas, un aspecto nada seductor para una cita o unas fotos para Intagram.

Recuerda cuidar tu carita que literalmente solo tienes una | Pixabay

