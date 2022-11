VIDEO | Esta es la manera correcta de ponerte pestañas postizas sin morir en el intento

Estamos en la temporada del año en la que las fiestas y reuniones comienzan a pulular en las agendas de las personas y muchas de ellas se esfuerzan bastante en la apariencia física que proyectarán en dichos eventos, así que si tu eres una de ellas, traemos para ti un tip de maquillaje para lucir un maquillaje impactante que abra tu mirada y permita que tus ojos luzcan más grandes y sí, implica un instrumento de belleza al muchas mujeres le temen: las pestañas postizas.

Pero ¿por qué muchas personas prefieren no utilizar este producto? Algunas no lo usan debido a que el pegamento con el que se adhieren estas pestañas postizas les irrita los ojos, pero tienes que saber que hay muchas marcas y puedes hacer una prueba antes de utilizar tus pestañas para ver si la marca seleccionada no afectará la piel de tu párpado y si al fin lograste conseguir una que sea amigable con tus ojos, ya tienes un paso ganado.

Aunque si aún no consigues un pegamento que funcione para ti, te recomendamos buscar en el mercado las opciones hipoalergénicas, las cuales buscan irritar lo menos posible la piel. Ahora lo que sigue es elegir el tamaño de pestañas postizas que usarás, ya que las hay de muchas presentaciones y algunas veces será necesario hacerles adecuaciones para que encajen con tu párpado, por lo que el primer paso después de sacar tus pestañas de su empaque es moldearlas para que adquieran una forma arqueada y seguido de esto deberás medirlas con la longitud de tu párpado móvil.

Si lo prefieres, también puedes alargar tus pestañas con un buen rímel y rizado de pestañas | Pixabay

Si la medida coincide y la pestaña no es demasiado grande ya no tienes que cortarla, pero si por el contrario, es más grande que el arco de tu ojito, lo que sigue es adecuarla al tamaño de este, siempre prefiriendo cortar de la parte externa, es decir de donde se ven más pelitos o las extensiones más largas.

Ahora lo que harás es aplicar una capa de pegamento en forma de delineado, preferentemente transparente, ya que esto ayudara a que en caso de errores no termines con todo tu make up arruinado y aquí es muy importante que no quieras aplicar de inmediato tu pestaña postiza, ya que este es un error muy común que hace que el pegamento no se adhiera lo suficiente por estar demasiado fresco. En vez de eso, lo que tienes que hacer es esperar un par de segundos, mínimo 10 o 15, para entonces sí poder colocar la pestaña postiza sobre tu ojo.

Espera un poco antes de colocar tu pestaña postiza | Pixabay

Y en este punto también es recomendable contar con unas pinzas especiales para aplicar pestañas postizas, o en su defecto con unas pincitas de depilar, las cuales usaras con mucho cuidado, pues no quieres pellizcar tu párpado superior. Aunque también puedes ayudarte únicamente de tus dedos tal y como se muestra en el video que se hizo viral en TikTok.

Después, con ayuda de la pincita comenzarás a pegar tu pestaña postiza desde el exterior del ojo para concluir con la parte que corresponde al lagrimal y como para entonces estas todavía no se fijarán con tus pestañas naturales, lo que debes hacer es que con tus dedos o con tu aplicador vas a juntar tus pestañas, postizas y naturales, para que se entremezclen entre ellas.

Posterior a esto, lo que debes haces es empujar las pestañas hacia arriba, ya que esto te ayudará a cubrir la tira de pestañas postizas y crear un efecto mucho más natural. Para finalizar aplica un poco de rímel en las pestañas inferiores y superiores para terminar por combinar tus pestañas con las postizas.

Aplica rímel para ayudar a mezclar tus pestañas postizas con las naturales | Pixabay

