5 trucos para hacer que tus maquillajes de fin de año duren toda la noche

No importa si te reunirás con amigos en una fiesta de antro o si tendrás una gran cena familiar, para muchas personas, el maquillaje con el que se lucen en las fiestas de fin de año es muy importante, por lo cual, pasan días e incluso semanas planeándolo, sin imaginar que justo el día que lo usen, este terminará por "correrse" o desaparecer antes de lo previsto. Así que si a ti también te ha ocurrido esto no te preocupes, tenemos para ti una serie de tips que te ayudarán a que tu make up se mantenga intacto durante toda tu velada.

1. Primer, un infalible para que el maquillaje dure toda la noche

Los hay de diferentes marcas y texturas, pueden ser mates o con brillitos, pero no hay duda de que un primer para rostro ayuda mucho a que tu maquillaje de base, sea líquido o en polvo, no se corra y dure mucho más. Aunque si también vas a usar sombras o delineador, te recomendamos que de igual manera apliques después del primer para rostro, un primer especial para tus párpados, el cual te ayudará a que las sombras pigmenten mucho mejor y no se corran con facilidad.

Con un buen primer hasta las sombras que pinten más suave se verán más encendidas

2. Usa base de alta cobertura

Si bien la base no lo es todo, en las fiestas de fin de año lo que buscas es ser la estrella de la noche y tapar cualquier tipo de imperfección que tengas en tu carita, tales como manchitas o barritos, lo cual solo es recomendable para ocasiones especiales, pues el exceso del uso de estos productos puede provocar que te salgan más espinillas o granos.

Aún así es importante que busques una base en polvo o líquida, según sea el tipo de tu piel y la coloques en todo tu rostro de forma uniforme, para lo cual, recomendamos usar una esponjita o las llamadas beauty blenders, ya que estas te ayudarán a dar un acabado mucho más prolijo.

¿Ya sabes cómo te maquillarás para fin de año? | Pinterest

3. Sella con polvos traslúcidos y retoca las veces que sean necesarias

Para que la base no comience a ponerse brillante con el paso de las horas y al final de la noche seas otro de los foquitos de la serie navideña, es importante que selles todo con polvos traslucidos, ya que la base ya sirvió para unificar tu tono de piel y ahora solo necesitas un producto que ayude a que todo quede mate.

No olvides sellar el maquillaje con polvos traslúcidos | Pinterest

Como plus, te recomendamos usar los famosos papeles de arroz que venden para absorber el brillito de tu cara, lo cual ayudará a que no solo embarres la grasita de tu rostro con la brocha en cada retoque, sino que realmente hagas el proceso como toda una maquillista profesional.

4. Aplica productos indelebles, tales como delineadores y rímel

Algo que funciona a la perfección cuando quieres que un maquillaje dure por toda la noche es el uso de cosméticos indelebles, tales como delineadores, rímel y labiales, los cuales evitarán que te tengas que estar retocando ciertos productos y que a causa del sudor y las lágrimas que de repente surgen por la melancolía del año viejo, y terminan arruinando tu maquillaje de impacto.

Aplica cosméticos indelebles | Pinterest

5. Usa fijador de maquillaje

Como último tip de maquillaje, un producto que te salvará la vida en estas fiestas de fin de año es el llamado "fijador de maquillaje", el cual no solo hace que todos los productos se adhieran mejor a tu piel, sino que ayudan a que el make up no se esté corriendo. Recuerda leer las instrucciones de uso y cerrar tus ojitos cuando apliques el atomizador a una distancia considerable de tu rostro.

Este producto es tu mejor aliado para que tu maquillaje perdure | Hola Yasmany

Si no dispones de este producto, un sustituto que puedes usar es el spray o laca para el cabello, pero ojo, no todas las pieles lo soportan, así que primero realiza una prueba de compatibilidad con tu piel para asegurarte de que no te irritará y usa solo una capa ligera, ya que que al no estar destinado para este uso, puede incluso hacer que se formen grietas en el maquillaje que simulen arruguitas.

