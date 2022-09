Rania de Jordania: mechas babylights, su secreto para lucir una melena castaña e iluminada

Las mechas babylights llevan años siendo la sensación y durante los primeros meses de 2022 fue el estilo que predominó en todos los cabellos de mujeres de más de 50 años, pues son ideales para tener una melena iluminada, un detalle que aunque puede pasar por alto, es perfecto para ocultar las canas e incluso a lograr un efecto rejuvenecedor en el rostro. Por si fuera poco, se trata de la apuesta preferida de la reina de Jordania para siempre lucir hermosa.

El estilo de Rania de Jordania siempre da mucho de qué hablar, pues si se trata de maquillaje luce apuestas muy sencillas y discretas; mientras que en la moda, siempre lleva las prendas en tendencia y las más elegantes, aún si se trata de un outfits con jeans, y si hablamos de su cabello, la historia no varía mucho y es que tiene todos los secretos para que la melena luzca natural, voluminosa, brillante y suave. ¿Su secreto?, además de cuidados básicos, las mechas babylights en tonos castaños.

Los colores deben ser adecuados para una imagen muy natural. (Foto: IG @queenrania)

Presume una melena perfecta después de los 50 años

Como te hemos contado en otras ocasiones, los tonos castaños se están apoderando del otoño y si a lo largo del año no han desaparecido por completo, los nuevos looks que hemos visto, demuestran que son la tendencia perfecta para renovarse el look y darle la bienvenida a la temporada con una imagen completamente renovada. Así que si el estilo de cabello de la esposa del rey Abdalá II es uno de tus preferidos, sí o sí debe ser tu nuevo referente de belleza.

El truco de la miembro de la realeza para tener un pelo espectacular es llevar un tono castaño en casi toda la cabellera y aunque es posible llevar un tinte uniforme como el castaño dorado o miel para darle luz a la melena, la reina de Jordania ha dejado en claro que lo ideal siempre será apostar por las mechas babylights en tonos más claros que ayuden a que la cabellera luzca iluminada y brillante.

Aunque este tipo de mechas se pueden llevar con tonos rubios, lo ideal para lucir así de natural como la royal, el truco está en apostar por tintes ligeramente oscuros, pero que tengan esos destellos de luminosidad. Es importante aclarar que dichos colores se pueden personalizar con ayuda de un estilista tomando en cuenta el color natural del pelo, así como si se trata de una piel fría o cálida. Pero en general, los miel, avellana, rojizos y dorados son perfectos para crear el efecto.

El efecto se nota más en unos mechones que en otros. (Foto: IG @queenrania)

La técnica para que las mechas babylights luzcan perfectas debe ser muy cuidadosa y siempre procurando que la coloración sea muy discreta y casi imposible de notar y para ello se debe cuidar que se apliquen en mechones de cabello finos y de las raíces a las puntas, en especial en las zonas más cercanas al rostro. En esta parte del proceso debes cuidar que los tintes sean uno o dos tonos más claros que la melena natural, así se logrará un resultado perfecto y una melena iluminada y brillante.

A la hora de peinarlo es muy importante que prestes atención a tu corte de cabello, pues si por algo se caracteriza Rania de Jordania es por una melena XXL y con un extra de volumen gracias a capas marcadas, pero no es el único truco al que recurre, pues sus peinados son clave para lograr dicha textura. Por un lado, es necesario marcar ondas suaves a lo largo de todo el pelo, mismas que deben estar presentes incluso cuando la cabellera se lleva en un recogido.

LEYENDO

Este es el corte favorito de la realeza para las mujeres de 50 a 60 años

Vanessa Claudio y el tono castaño chocolate para presumir una melena brillante entre los 30 y 40 años

Rania de Jordania: estos son sus trucos para usar maxi faldas después de los 50 años