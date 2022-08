El método para tapar tus canas sólo con henna que es furor

Las canas representan marcas de vejez que gran parte de las mujeres desean ocultar. Es que si bien algunas eligen exhibirlas, otras toman el camino de la tintura. En consecuencia, quienes quieren ocultar su cabello blanco podrán acudir a una técnica natural y altamente efectiva: la tinta de henna. Con ella podremos rejuvenecer el rostro que se aproxima a la longevidad y ya muestra las primeras arrugas.

Este método para tratar el cabello con canicie cuenta con la ventaja de que se trata de un ingrediente que no dañará el pelo, por lo tanto no quebrará, al mismo tiempo que nos permitirá esconder esa melena blanca que tanto nos molesta e incluso nos avergüenza. Además, cuenta con la ventaja de ser natural y económica, por lo que no hay excusas para no probarla.

De acuerdo a expertos, la tinta de henna es amigable con el medio ambiente y también beneficia a los folículos, protegiéndolos y evitando que se dañen. A contraposición de lo que sucede con las tinturas artificiales que a largo plazo dañan la melena. Por lo tanto, podremos cubrir los pelos blancos que dejan de producir melanina y surgen desde la sien hacia el interior del casco.

La mejor opción es utilizar este recurso orgánico que no solo tiene la capacidad de combatir la canicie, sino que también es capaz de proteger el cabello y reducir el impacto de factores externos que lo dañan y maltratan, especialmente durante el verano.

Foto: Pexels

Para combatir las canas y aplicar la tinta de henna debemos mezclar la cuarta parte del contenido del sobre de henna en un recipiente con agua caliente. Revolverás hasta obtener una pasta homogénea y tendrás que dividir el cabello en secciones. El siguiente paso será colocar esa preparación y dejar reposar por una hora, para posteriormente enjuagar con agua tibia. Expertos afirman que este truco para combatir la canicie deberá repetirse cada un mes.