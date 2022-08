"No quiero convivir con mi tío agresor, pero me acusan por dividir a la familia"

Las principales agresiones de acoso o abuso sexual muchas veces inician en el entorno familiar, pero el tema puede desatar la polémica dentro de la familia y no con el agresor, sino con las víctimas, quienes en muchas ocasiones tienen que seguir conviviendo con las personas que las lastimaron de una o varias formas. Una historia en la que se repite el padrón fue expuesta en el foro virtual de Carolyn Hax, donde una mujer se sinceró sobre su tío.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el tío ha tocado de manera inadecuada a varias de las mujeres de la familia, mientras que ella misma ha sido víctima de comentarios incómodos y tras una reflexión profunda decidió mantenerse alejada de él, una decisión que no fue bien recibida entre el núcleo familiar, en especial su madre y tías, quienes insisten en que conviva con el agresor, además que la señalan por "dividir a la familia".

"Recientemente salió a la luz que mi tío, que me ha hecho sentir incómoda durante años, tocó de manera inapropiada a dos mujeres de la familia en dos ocasiones diferentes. No quiero que ni yo ni mis hijas jóvenes estemos cerca de él. Pero mi tía (su esposa) y sus hermanas (incluida mi madre) están angustiadas por la separación de la familia y quieren que al menos siga teniendo una relación con mi tía. ¿Soy cruel por no querer estar cerca de ninguno de ellos? Cualquier consejo es apreciado", escribió en el foro.