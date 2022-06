"Mi ex me golpeó y mi amigo se puso de su lado, ¿debo perdonarlo?"

La violencia contra las mujeres muchas veces inicia desde las relaciones de pareja y se puede extender hacia otros vínculos que se consideran importantes, como es el caso de los amigos. Este es el caso de una joven que no sabe qué hacer, luego que su amigo regresó para pedirle perdón por haber apoyado al ex novio, quien en una ocasión golpeó a la joven, pero ella no deja de preguntarse si es buena idea cortar lazos o darle una nueva oportunidad a pesar de sentirse herida.

"Hace un tiempo, rompí con mi novio porque me golpeó. Fue una ruptura muy mala, porque mi ex no aceptó que me fui y siguió molestándome durante semanas. La mayoría de mis amigos se tomaron la situación muy en serio, excepto mi único amigo M", explicó la mujer en el foro virtual de Carolyn Hax.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, tras contarle a "M" todo lo que había ocurrido sólo "le restó importancia y me dijo que debería reconciliarme con mi ex"; sin embargo, la historia no terminó aquí, ya que por la gravedad del asunto la joven le pregunto que "si estaría dispuesto a cortar el contacto con mi ex mientras yo decidía si presentaría cargos". Lamentablemente, se encontró con una situación diferente a la que esperaba, ya que su amigo "se puso a la defensiva".

"Dijo que no me correspondía pedirle que dejara de hablar con mi ex y luego me culpó por haber salido con nuestro amigo en común porque lo ponía en una mala posición. Le dije a M que ya no quería continuar con nuestra amistad, a lo que él también reaccionó agresivamente", relató.

Actualmente ha pasado un año desde la agresión por parte del ex novio y el amigo de la joven regresó para pedir disculpas, pero "la disculpa me pareció poco sincera, como si simplemente estuviera tratando de sentirse mejor" y tras contarlo con otros amigos, la animaron a perdonar a M.

Desafortunadamente, lo anterior no mejoró a situación, ya que ella aún se siente incómoda con la situación. "Todavía me siento profundamente herida porque él se negó a apoyarme o incluso a reconocer el mal que me hicieron, aunque reconozco que pedirle que cortara el contacto podría haber sido controlador", destacó. Ahora, una de sus preocupaciones y la razón principal por la que se acercó al foro es para recibir consejos sobre si es bueno "ser amable y aceptar la disculpa, o si sería más catártico para mí decirle que merezco una mejor disculpa".

¿Se debe perdonar a un amigo que defiende a un agresor?; así responden en el foro

Tras leer el testimonio de la mujer, entre los consejos del foro destacan que al haber sido víctima de un abuso y después de no contar con el apoyo del amigo, "no es fácil" querer regresar a esa relación, sobre todo porque "M" apoyó al lado equivocado y defendió al abusador.

"Está este amigo M, diciéndote que 'deberías reconciliarte' con el tipo que te golpeó y diciendo que no deberías salir con ninguno de sus amigos mutuos, y luego objetando cuando le preguntas si está dispuesto a dejar de hacerlo. Además, no es control lo que pides", se lee entre los miembros.

En ese mismo sentido, destacaron que la decisión de agregar a este amigo a "la lista de personas de las que se separó por el abuso" es totalmente válido, aunque ahora también debe ver que hay otros "amigos" que están ejerciendo presión para que ella acepte la disculpa, por lo que le pidieron preguntarse cuál es la razón por la que le da tanto peso a la opinión y presión de sus amigos.

"Y luego estás tú. Tú eres la que importa aquí, tú eres la que se deshizo de dos personas que te maltrataron, tú eres la que escuchó la disculpa y pensó: 'Eh, no'. Tu sensor interno parece funcionar bien. No creo que estés lejos de la decisión que quieres tomar, pero el último paso es grande y aún no se ha dado. Confía en ti". advierten.

"En cuanto a ser presionado para aceptar la disculpa de M: '¿Por qué debería?' Funciona tanto retóricamente como para decir: 'No, a menos que M. presente sus razones", concluye la discusión en el foro.

