Relaciones de Pareja: "¿Está mal salir con alguien cuando 'no hay química'?"

Las relaciones de pareja pueden ser más complejas de lo que parece, sobre todo cuando las personas a penas se están conociendo y tratando de ver si hay posibilidad de formalizar; sin embargo, en este proceso pueden aparecer muchas dudas que van más allá de cómo es la persona. El ejemplo perfecto es el de esta mujer que comenzó a salir con alguien que se siente cómoda, pero que al final del día parece no haber química.

"He tenido dos citas con un hombre que encaja perfectamente conmigo: compartimos muchos valores, la conversación es excelente y disfruto nuestro tiempo juntos. Hablamos y enviamos muchos mensajes de texto (tenemos diferentes horarios de trabajo) y siempre me emociona ver su nombre aparecer en mi teléfono. Pero: no hay química", escribió en el foro de Carolyn Hax con la esperanza de encontrar algún consejo para saber qué hacer.

De acuerdo con la mujer anónima, a pesar de todo lo bueno y positivo que hay, en la relación no hay química. "El beso al final de la primera cita fue como besar a mi hermano. El beso al final de la segunda cita fue marginalmente mejor", expresó antes de señalar que no pierde la esperanza que en la tercera cita un nuevo beso se sienta mejor, ya que teme que se trate del "beso final", pues ni siquiera se siente capaz de "soportar" ese contacto nuevamente.

Por otro lado, entre sus preocupaciones también destaca lo que él siente, pues según confesó la usuaria del foro "ha dejado claro que está emocionado conmigo y viendo hacia dónde va esta relación", algo que la ha hecho sentir culpa por un sentimiento de engañarlo por no sentir lo mismo.

"Me encanta pasar tiempo con él, pero ni siquiera estoy segura de poder soportar un tercer beso. Nunca he tenido este problema, y no tengo idea de cómo manejar esto. ¿Alguna sugerencia?"

¿Cortar o dejarse llevar?; estas son las recomendaciones

Sobre este caso en particular los miembros del foro de Carolyn Hax compartieron sus mejores consejos y reflexiones para abordar la situación y entre los consejos destacan aquellos que le piden dejarse llevar y desarrollar esa "química" con el paso del tiempo, mientras que otros sugieren el diálogo para evitar malos entendidos y molestias tanto en ella como en la otra persona.

"A veces, la mejor química es la que se desarrolla con el tiempo, simplemente por quererse mutuamente. Es algo en lo que ambos deben estar de acuerdo y no es una conversación divertida, obviamente. Pero si puedes explicarle que realmente has esperado al 100 por ciento con ansias de verlo y quieres seguir haciendo planes, simplemente no estás en un estado de ánimo romántico, entonces esto podría ser el comienzo de un hermoso", advierte una usuaria.

En ese mismo sentido, reconocen que por las cosas buenas y positivas que la mujer describió, "sería triste tirar a la basura algo grandioso antes de que tenga la oportunidad de resolverlo". Por otro lado, personas compartieron sus experiencias personales para que ellas sirvan de ejemplo que no todo tiene que ser caótico. "Gran chico, lo pasamos muy bien, nos besamos al final de la noche. Nada. Ambos lo sabíamos. Seguimos siendo amigos", se lee en el foro.

Por lo que la recomendación se mantiene en "sé honesta con el chico, sigan siendo amigos, pero dejen su mente abierta a algo más", pues hay ocasiones en las que una amistad se puede mantener a pesar de no sentir la atracción y de un momento a otro, comenzar a salir, gracias a la química que se formó con el tiempo.

"Un chico, no me atraía físicamente en absoluto, pero era un buena persona. Salimos durante unos meses solo como amigos. Pero él quería algo más, así que una noche lo besé. Estuvo bien, lo suficientemente bueno como para empezar a 'salir' y en poco tiempo hubo una química física increíble".

