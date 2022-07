"¿Debo advertir a la nueva novia de mi ex que es abusivo?"

La violencia intrafamiliar es un tema que tiene muchas vertientes para analizar e incluso las propias víctimas quedan con muchas dudas tras haber superado y abandonado una relación en la que fueron violentadas. Una de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer es si al descubrir que un ex tiene una nueva novia, deberían advertirle para prevenir un daño emocional o físico, dependiendo del grado de agresión.

Este es el caso de una mujer que sufrió violencia psicológica por parte de su ex esposo, quien actualmente está en una nueva relación, lo que hace temer a la ex esposa si la nueva conquista será la siguiente víctima. "Me acabo de divorciar de mi esposo tras 33 años. Estoy tan orgullosa de mí misma por finalmente salir de esa relación abusiva", dijo en el foro virtual de Carolyn Hax.

"Aunque nunca me golpeó a mí ni a nuestras hijas, era verbalmente violento y aterrador. La mayoría de las veces, no podíamos predecir lo que iba a suceder. Nadie fuera de nuestra familia sabía de esto. Mis hijas son adultas y, después de mucha terapia y trabajo con Codependientes Anónimos, me he recuperado lo suficiente como para estar lista para hablar con ellas al respecto. Lo intenté una vez no hace mucho y ambas estaban demasiado incómodas. Lo entiendo", reveló.

Sin embargo, sus hijas no son su única preocupación, sino también una tercera persona, es decir, la nueva novia de su ex esposo. "Él está en una nueva relación. Sé que hay cientos de razones para no contactar a esta persona (entrometerse en la relación, es poco probable que me crea, etc.), pero me pregunto si sus tendencias abusivas son razón suficiente para intentarlo. Sería diferente si se tratara solo de su narcisismo", contó con la intención de recibir consejos de qué hacer o cuál es la mejor forma de actuar.

¿Cuáles son los consejos de los miembros del foro?

Tras recibir felicitaciones por haber abandonado una relación de más de tres décadas, los usuarios reconocieron sus ganas de querer advertir a la nueva novia; sin embargo, le explicaron que "entrometerse" en la relación podría hacer que ella pierda el avance que ha tenido en este tiempo gracias a la terapia y grupos de ayuda,

"En cuanto a ella... lo descubrirá o no. No vale la pena sabotear el arduo trabajo que has hecho para llegar a donde estás. Lo digo como alguien que ha estado en tus zapatos. Es probable que no la ayude y probablemente te lastime a ti. Los días de anteponer los intereses de otra persona, especialmente a expensas de los propios, han terminado oficialmente. Ahora, ve a tomar un trago fresco en una playa cálida con un buen libro, y trata de que esto no sea tu problema", se lee en uno de los comentarios.

En ese mismo sentido, otro consejo advierte que a pesar de querer evitarle el daño o sufrimiento a la novia de su ex, probablemente la nueva víctima no escuche lo que la ex esposa tiene qué decir, sobre todo si a su lado tiene a una persona narcisista. "La probabilidad de que realmente preste atención a tus consejos es casi nula. De hecho, él ya habrá sentado las bases para que no te crea. Sin duda echará la culpa del fracaso de su matrimonio a sus pies y se victimizará en la narración que ella ha escuchado", advierten.

"Si te sientes obligado a advertirle, no esperes que tu historia sea aceptada por completo. Dicho esto, una advertencia temprana de su parte podría plantar una semilla que la haga estar más preparada para reconocer las señales de alerta cuando ocurran. Aunque probablemente no dejará la relación según tu consejo, podría estar más preparada para irse si surge la necesidad", destaca otro usuario en el foro.

Por supuesto, los miembros del foro coincidieron en que lo mejor es concentrarse en sí misma y en el bienestar de sus dos hijas, incluso si ellas ya son adultas. "Habiendo dejado un matrimonio abusivo, es mejor gastar su energía enfocándose en su propio bienestar y continuar manteniendo abiertas las líneas de conversación con sus hijas".

Mientras que para relajar a la mujer que se acercó en busca de ayuda, destacaron que la pareja del ex esposo tiene la responsabilidad de saber detectar cuando las primeras señales de violencia aparezcan. "La nueva novia es (supongo) una mujer adulta. Si ella está con él todos los días, ya está reuniendo la información que necesita para ayudarla a decidir si quedarse o irse. Es posible que elija ignorar esas banderas amarillas iniciales, pero es poco probable que la intervención de usted la haga cambiar de opinión", explican.

A pesar de ello, personas que han estado en situaciones similares aprovecharon para contar sus propias experiencias, pues incluso cuando las nuevas parejas no quieren escuchar la versión de la ex, al ver la primera señal de violencia deciden terminar con la relación. "Tú conoces mejor a tu exmarido y la situación, así que solo tú puedes tomar la decisión final, pero espero que esto haya ayudado".

