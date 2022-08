Mía Rubín presume el bikini de animal print ideal para jovencitas

Las últimas semanas del verano han sido una sensación, pues las celebridades no dejan de compartir en redes sociales sus mejores looks playeros y perfectos para derrochar estilo siguiendo todas las tendencias del momento; si bien es cierto que la moda no conoce de edades, hay ciertas prendas y combinaciones que son más favorecedoras para las jovencitas que para las mujeres maduras. Y si este último grupo tiene como referente a famosas como Salma Hayek, las menores de 20 años tienen como un ícono del estilo a Mía Rubín.

A sus 17 años, Mía Rubín se ha robado todos los reflectores tanto de los escenarios como del mundo de la belleza y la moda, pues siempre presume looks icónicos que sus fans no dudan en recrear a los pocos días. De hecho, en su estilo destacan los vestidos con corte de princesa y combinaciones más desenfadadas en las que el lado rockero se hace presente con chaquetas de cuero, estoperoles y botas; sin embargo, también ha compartido trucos con los cuales conseguir un outfit perfecto, aun si lo que se lleva es un bikini.

Mía Rubín es el ícono de la moda de las nuevas generaciones. (Foto: IG @miarubinlega)

Como advertimos, la moda no conoce de edades, pero si de bikinis se trata este verano las famosas han dejado en claro una cosa: antes de los 30 no hay mejor opción que los estampados; mientras que entre los 40 y 60 los diseños de un solo tono, ya sea en colores oscuros o neón, son la alternativa perfecta para derrochar estilo. Ahora, Mía Rubín acaba de establecer que los modelos de animal print son la mejor opción para lucir hasta los 20 años.

Animal print de cebra, la tendencia juvenil del año

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió una serie de fotos de sus vacaciones en las Islas Gili, Indonesia, en las que no hicieron falta vistas al mar y a su agua cristalina, un lugar que la cantante disfrutó luciendo las últimas tendencias en moda par mantener ese toque chic y juvenil; para ello se lució con un bikini con estampado con el que causó sensación entre sus fans.

Este icónico traje de baño destaca por ser de dos piezas y con el corte preferido del año, pues mientras en la parte inferior destaca un tiro bajo y cintas para atar a los costados de la cadera, en el top se observa el famoso diseño conocido como "al revés" por la forma curva que se logra en las copas y que renueva la silueta clásica en forma de triángulo que año tras otro regresa durante el verano.

Las joyas son clave para un look playero como este. (Foto: IG @miarubinlega)

Lo que más causa sensación de un bikini como esta es el estampado de cebra, mismo que hemos visto en las más jovencitas y menores de 30 años; la mejor parte de imponer moda con un animal print como este es que se ha visto en todo tipo de prendas que van desde pantalones, vestidos, blusas e incluso trajes sastres. Ahora, Mía Rubín demostró que este tipo de diseño es el mejor acompañante para derrochar estilo desde la playa.

Al igual que cualquier diva de la moda, la cantante no dejó pasar la oportunidad de estilizar con accesorios para terminar de imponer su estilo y si en varios looks la hemos visto con un pañuelo rojo en la cabeza, en esta ocasión apostó dejarlo de lado para llevar una camisa blanca desabotonada para renovar su estilo y marcar tendencia, pues la prenda que por excelencia vimos a lo largo del verano fueron los kimonos largos, de rochet, seda y estampados chic.

Finalmente, Mía Rubín dejó en claro que la mejor forma de mantener una imagen relajada, pero elegante y pensada para un estilo juvenil, basta con agregar pulseras en ambos brazos, así como un collar de perlas blancas, una tendencia que se resiste a salir de las joyas favoritas del año.

¡Adiós a los kimonos!, Mía Rubín impone una nueva tendencia.(Foto: IG @miarubinlega)

SIGUE LEYENDO

Dua Lipa impone moda con el micro bikini de mezclilla ideal para celebrar sus 27 años

Bikinis bicolor, la nueva tendencia que se apodera de Instagram

Ángela Aguilar presume el peinado ideal para mujeres con cabello corto