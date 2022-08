Este es el collar de los 90's que los famosos impusieron como la tendencia de otoño

Los accesorios son básicos para que ayudar a que un look se vea más glamuroso y esto aplica tanto para la moda de mujeres como para la de hombres, y prueba de ello es que cada vez es más común ver a celebridades masculinas romper estereotipos y sumarse a todo tipo de tendencias como las faldas o vestidos. Y en lo que respecta a las joyas, Harry Styles y Justin Bieber acaban de dejar en claro cuál es la nueva tenencia que nadie se debe de pasar.

Los dos cantantes han llevado en sus últimos looks la tendencia chunky con collares de perlas gigantes, poniendo así fin a su versión más pequeña y en colores blancos con un toque de brillo que ayudaban a sacar el lado más elegante y sofisticado. Por el contrario, revivieron una de las joyas preferidas de los 90's y que se puede lucir con cualquier outfit y ni hablar del estilo tan variable que se logra.

Aunque este tipo de collar de perlas grandes y de colores ya se vio hace décadas, ahora regresó como el complemento perfecto para que cualquiera cause sensación durante las últimas semanas del verano, pero en especial para arrasar con el otoño. Y si quieres sumarte a la fiebre de este estilo chunky y no sabes por dónde comenzar, aquí te dejamos algunas ideas que pueden ir desde el street style, pasando por todo tipo de tendencias como el Barbiecore.

Justin Bieber ya luce este collar de moda. (Foto: IG @justinbieber)

Justin Bieber se convirtió en una de las últimas celebridades en sumarse a este accesorio, que ya es indispensable para presumir el mejor estilo, por supuesto, fiel a su estilo se mantuvo dentro del street style e incluso combinó otras tendencias del momento como es el caso de un look total pink, un color que no sólo está de moda, sino que también guarda una clara referencia con la fiebre por imitar los looks de Barbie ante el auge que causaron Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes protagonizará la película de esta icónica muñeca.

Con su atuendo, el intérprete de "Peaches" demostró que este collar con un estilo chunky en color rosa pastel es perfecto para causar sensación. En esta primera idea para imponer moda basta con agregar pantalones anchos de cuero y una camiseta rosas, así como una chamarra, gorra y tenis blandos. Aunque si lo que se busca es agregar otra tendencia, el neón puede ser un excelente complemento con unos guantes.

Harry Styles fue uno de los primeros famosos en llevar este tipo de collar. (Foto: IG @anthonypham)

Por su parte, Harry Styles lleva desde mayo pasado renovando su estilo con outfits maximalistas, pero algo que pocas veces ha dejado de usar son sus icónicos collares con los que impuso una nueva tendencia del año y que finalmente cobró fuerza para el otoño. De hecho, sus looks sirven como el ejemplo perfecto para demostrar que este tipo de accesorios son ideales para combinar con todo tipo de estilos y renovar la imagen.

En su caso hemos visto combinar este tipo de collar de perlas chunky en tonos rosas, naranjas, amarillos y azules; el truco para lograr lucir en tendencia y sin cometer errores de la moda es saber elegir estos tonos para mantener la paleta de colores presentes en la ropa.

Cabe destacar que esta tendencia que causará furor en las próximas semanas no es exclusiva de los hombres, pues en redes sociales se han hecho virales diseños como estos o renovados en los que las perlas grandes son las protagonistas. Además, quienes son amantes del oro y lo prefieren sobre lo chunky, también pueden crear combinaciones entre joyas.

Cuida que el color contraste a la perfección con los otros presentes en el look. (Foto: IG @anthonypham)

Puedes acompañar tus perlas con otros collares. (Foto: Pinterest Pinimg)

