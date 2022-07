¡Rompe estereotipos! Christian Chávez posa con brillante crop top y maquillaje rojo | FOTO

Christian Chávez se suma a las celebridades que rompen estereotipos a través de la moda demostrando que la ropa y el estilo no tienen género, esta vez envió un poderoso mensaje dejando de lado el temor a las críticas y posando con un crop top brillante rojo y maquillaje de impacto.

El ex RBD es parte de los famosos que luchan contra el odio y la discriminación a la comunidad LGBT+, esta vez a través de la moda dejó de lado los comentarios negativos que ha recibido y decidió enviar un poderoso mensaje de aceptación en el que agradeció las muestras de apoyo.

Te puede interesar: "A mí tampoco me gusta RBD": Micky Huidobro responde a Christian Chávez por críticas a canción de Molotov

“Esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y saben una cosa… Sigo en el proceso de amarme tal como soy, luz y oscuridad”, compartió el cantante a través de su cuenta de Instagram donde compartió su fotografía.

Christian Chávez con crop top y maquillaje rojo. Foto: Instagram @christianchavezreal

En la imagen posa con un crop top rojo brillante con escote suave en “V” que deja ver su abdomen, mismo que acompañó con un pequeño collar que aporta más brillo a su look. Además, optó por un maquillaje a juego con el atuendo que resalta sus facciones pues se trata de labial rojo y un poco de blush.

Christian Chávez agradece apoyo

Christian Chávez se vio envuelto en una polémica tras mostrarse en contra de la canción "P**o" de Molotov, pues señaló que se trataba de un tema homofóbico y que fomenta la discriminación a la comunidad LGBT+.

“No podemos decir que es un tema de la comunidad cuando hay mucho asesinatos por crímenes de odio. Hay tanta transfobia y tenemos que tener cuidado con eso (…) Una canción que lastimó a muchas personas de la comunidad. No puedo hablar por todas porque había algunos que decían: ‘A mí no me pasó eso’, yo decía maravilloso, qué bueno que a ti no te pasó, pero lamentablemente a muchos de nosotros sí”, dijo en entrevista para “Sale el sol”.

Te puede interesar: Adiós RBD, querida exintegrante de la agrupación confirma que NO habrá reencuentro

Al respecto, Christian Chávez aprovechó para agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales por parte de sus fans luego de la controversia que generó sus declaraciones, sobre las que más tarde aseguró que el propósito era crear diálogo y poder darle un giro a la canción.

“Haciendo reflexión de todo lo que ha pasado por haber alzado la voz, estoy profundamente conmovido del apoyo que he recibido, de cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de mi comunidad y también de tantos aliados. Gracias porque nuestra luz y ganas de cambiar el mundo puede más que muchos mensajes de odio, gracias porque lo bueno siempre pesa más”, dijo.

Christian Chávez agradece apoyo de sus fans. Foto: Instagram @christianchavezreal

SIGUE LEYENDO:

De Sergio Mayer a Ezra Miller: los famosos que rompen estereotipos con crop top y maquillaje

“La ropa no tiene género”: Sergio Mayer Mori divide opiniones al posar con un crop top | FOTO

Este famoso grupero canta los temas de RBD y hasta se caracteriza; ¿se va al pop? | VIDEO