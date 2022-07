"A mí tampoco me gusta RBD": Micky Huidobro responde a Christian Chávez por críticas a canción de Molotov

Recientemente trascendieron los comentarios del exintegrante de RBD, Christian Chávez, quien a través de TikTok, señaló que la canción "P*to" de Molotov no lo representa, tampoco a la comunidad LGBT+, ya que el título es un insulto muy frecuente hacia los homosexuales.

"Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema 'P*to' es un tema de la comunidad LGBTQ+ ¡No señores, no se equivoquen! Es una canción que por lo menos en mi caso y yo sé que en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño", expuso Christian Chávez a través de un breve clip.

El comentario llegó hasta oídos de la banda mexicana y en un encuentro con medios de comunicación, Micky Huidobro, bajista de Molotov, respondió: "No sé quién es ese w*y, pero qué se forme, no sé qué puedo hacer, a mí tampoco me gusta RBD, ¿qué hago?".

Asimismo, pidió que "se alivianara" y puntualizó: "No es mi culpa si alguien lo molestó con la canción. Está fuera de nuestras manos" y señaló que de igual forma, una persona podría molestar a otra con una canción de RBD.

En este contexto, dijo que podría estar tratando de llamar la atención de sus seguidores a través de este tipo de comentarios, lo cual descalificó.

Micky Huidobro aclara mensaje de "P*to"

Sobre el éxito que forma parte de su álbum "¿Dónde jugarán las ñiñas?" que fue lanzada en 1997, aclaró la intención y el verdadero mensaje, el cual dijo ser bastante claro y que "no hay manera de que se confunda uno, a menos que tenga distorsionada la cabeza".

Los integrantes de Molotov defendieron uno de sus más grandes éxitos. | FOTO: Especial

En este contexto, explicó: "'el que nos quita la papa, todo el que lo tapa' no estamos hablando en ningún momento de una situación homofóbica".

Por su parte, el baterista del grupo mejor conocido como “El güero”, señaló que no se arrepiente de esta canción y que se debe entender el contexto y el uso de las palabras en México: "No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgullosa de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”.

