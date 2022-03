De Sergio Mayer a Ezra Miller: los famosos que rompen estereotipos con crop top y maquillaje

Si bien esta tendencia no ha sido exclusiva de esta temporada, el gusto de ciertas celebridades del mundo artístico por usar prendas femeninas e incluso maquillarse se ha impuesto con bastante empuje en los meses recientes, aunque con franqueza ya suman algunos años cuando los reflectores de la prensa comenzaron a captar a destacados artistas romper esquemas y verlos con ropa que comúnmente portan las mujeres.

En el caso de nuestro país tenemos que movernos al menos tres años hacia atrás para recordar la polémica que surgió luego que en abril de 2019 el actor mexicano Joaquín Bondoni Gress, quien interpretó el papel de Cuauhtémoc "Temo" López en la telenovela de Televisa "Mi marido tiene más familia", llegara al aeropuerto de Monterrey portando una prenda que algunos consideraron como de uso exclusivo de las mujeres.

A partir de ese momento se convocó en redes sociales a un "Challenge" en el cual se invitaba a los hombres a usar crop tops (una camiseta o blusa con la parte inferior cortada, con la que se muestra parte del abdomen) a modo de apoyo y respaldo al joven actor, con el objetivo de normalizar el uso de esta ropa en los hombres. Muchos meses después esta tendencia ha sido adoptada y, aparentemente, asimilada no solo por celebridades, también por la gente de a pie.

Famosos que usan prendas femeninas y rompen esquemas

Si bien ya son muchos los rostros de famosos, tanto mexicanos como extranjeros, que han decidido incluir en su guardarropa prendas que aparentemente son consideradas exclusivas de las mujeres y utilizar de manera cotidiana el maquillaje, lo cierto es que en el mundo del espectáculo son cada vez más los hombres que han buscado romper con las etiquetas de género a la hora de vestir y han optado por usar prendas hechas para las mujeres.

Recientemente hemos visto al cantante y ex RBD Christian Chávez posar en sus redes sociales con un look primaveral en donde portó orgullosamente un crop top morado y unas gafas oscuras; la publicación se volvió tendencia y sus miles de seguidores en Instagram aplaudieron su decisión y lo halagaron. Sergio Mayer Mori es otro de los famosos que decidió también compartir una foto usando ese tipo de prenda.

Como respuesta los usuarios apoyaron la decisión de ambos famosos e hicieron énfasis en que “la ropa no tiene género”. También son ya muchas las celebridades internacionales que han decidido desde hace muchos años hacer de la ropa femenina un distintivo de su personalidad. El cantante estadounidense Prince fue uno de los primeros en imponer e impulsar esta tendencia al adoptar la ropa creada originalmente para las mujeres como parte de su vestimenta.

El actor inglés Ezra Miller, recordado por participar en cintas como “Animales fantásticos” y “Tenemos que hablar de Kevin”, no solo se ha dado a conocer or su gran talento y multifacética personalidad, el propio histrión se autodenomina una persona Queer y su estilo para vestir lo ha dejado impregnado en cada alfombra roja que recorre, en donde no duda en portar por igual prendas de hombre o de mujer.

El hijo de Will Smith, Jaden, es otro de los personajes que no discrimina las prendas por cuestión de género; se le recuerda porque en 2016 formó parte de la campaña de la firma Louis Vuitton, para la cual usó ropa diseñada originalmente para las mujeres, motivo por el cual se comenzó a especular acerca de sus sexualidad. La polémica solo dio mayor impulso y presencia a esta tendencia, la cual apenas comenzaba a imponerse.

Además de ellos, hemos visto a E.J. Johnson, hijo del ex basquetbolista Magic Johnson, quien desde adolescentes se declaró gay y lo vemos posar en sus redes sociales con maquillaje, y botas, prendas o accesorios destinados originalmente para un público femenino. Los casos parecidos entre las celebridades se cuentan ya por decenas y tal parece que con gracias a su fama aprovechan para lograr una mayor proyección de esta tendencia cada vez más solicitada.

SIGUE LEYENDO:

“La ropa no tiene género”: Sergio Mayer Mori divide opiniones al posar con un crop top | FOTO

Christian Chávez fue vetado en Premios Lo Nuestro por playera a favor de matrimonio igualitario

Andrea Chaparro revela que Sergio Mayer Mori le dio su peor beso en “Rebelde”