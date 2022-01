Andrea Chaparro revela que Sergio Mayer Mori le dio su peor beso en “Rebelde”

Netflix estrenó la nueva versión de la famosa telenovela "Rebelde", aunque los fans externaron su felicidad no tardó en surgir la polémica sobre la serie y entre las declaraciones se encuentra la de Andrea Chaparro, quien confesó detalles sobre una incómoda escena con Sergio Mayer Mori.

La joven actriz de 20 años interpreta a "MJ" en la serie de Netflix junto al hijo de la actriz Bárbara Mori, quien ha estado en medio de la polémica y se ha llevado fuertes críticas no sólo por su actuación en "Rebelde", también por parte de su compañera de cámara quien reveló detalles del detrás de cámaras.

Andrea Chaparro participa en la nueva versión de "Rebelde". Foto: Instagram @andreaxchaparro

Te puede interesar: Poncho Herrera lanza fuerte advertencia a nuevo elenco de RBD: "Revisen sus contratos"

En entrevista con Karla Díaz para su canal de YouTube, la hija del comediante mexicano Omar Chaparro confesó que "el peor beso" de su carrera fue con Sergio Mayer Mori y que la escena que hicieron juntos fue una de las más incómodas de la serie, misma que el público podrá ver pues la producción decidió que era la ideal.

“Mi peor experiencia de beso en 'Rebele' con Sergio Mayer Mori. Hay una parte, en donde se supone que el beso en sí es akward, es muy incómodo, pero yo creo que yo entendí una cosa, él entendió otra cosa, y no sé, una falta de comunicación y sólo fue incómodo. Quedó esa toma, la más incómoda, porque lo fue...pero fue chistoso, quedó bien”.

"Rebelde" de Netflix en controversia

Esta no es la primera vez que Andrea Chaparro arremete contra su coprotagonista, pues en otra ocasión se sumó a las críticas en contra de Sergio Mayer Mori por su comportamiento con el elenco de la serie de Netflix y sus declaraciones sobre la producción. Y es que habría sido por él que se retrasó la grabación y, ante ello, la actriz le exigió respetar el trabajo de sus compañeros o renunciar.

Y es que el hijo de Sergio Mayer dijo no saber nada sobre la telenovela mexicana que alcanzó un éxito mundial en 2004, algo que logró enfurecer a los fans de Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Te puede interesar: Más diversa e incluyente, así será la nueva versión de "Rebelde" que llegará a Netflix

Recientemente el joven actor sumó una controversia al señalar que sólo había participado en el proyecto pues necesitaba dinero para solventar los gastos de su hija Mila, dijo en entrevista para la revista Quién.

Sergio Mayer Mori recibe fuertes críticas por declaraciones sobre "Rebelde". Foto: Instagram @smayermori

“No sentí ninguna sensación con el uniforme puesto. Al principio estuve nervioso, pero con la ayuda de mis compañeros empecé a entrar en confianza (...) El estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actúo”, dijo Sergio Mayer Mori.

Aseguró, en entrevista, no estar interesado en nada que tenga que ver con la serie: “Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

SIGUE LEYENDO:

Ganador de La Voz México participó en el remake de REBELDE

Rebelde: Sergio Mayer Mori desata burlas por su “terrible actuación” ¿Es el peor?

Sergio Mayer Mori: así se convirtió en un guapo hombre el protagonista de "Rebelde"