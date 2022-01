Sergio Mayer Mori: así se convirtió en un guapo hombre el protagonista de "Rebelde"

Sergio Mayer Mori nació como fruto del amor que tuvieron la actriz Bárbara Mori y Sergio Mayer; el joven, que está a punto de cumplir 24 años, nació en 1998 y es el único hijo de la actriz y tras su nacimiento se convirtió en el primogénito del ex Garibaldi, ahora ha emprendido uno de sus más ambiciosos proyectos en su carrera al formar parte del elenco de la serie de Netflix, "Rebelde", la cual se estrenó esta semana en la plataforma streamming.

Debido a esto Bárbara Mori no pudo evitar demostrar sentir gran orgullo por su hijo y aprovechó para felicitarlo; con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales, la actriz celebró el esfuerzo y la entrega que Sergio Mayer Mori ha puesto en el proyecto, el cual es una nueva versión de la exitosa telenovela que en 2004 lanzó Televisa. “Felicidades amor mío, por todo el esfuerzo y la entrega que le pusiste a este proyecto. So proud of u baby (tan orgullosa de ti, bebe)”, fue el texto que Mori compartió desde su cuenta de Instagram.

En la serie "Rebelde", estrenada el pasado miércoles 5 de enero, Sergio Mayer Mori interpreta el persona de Esteban Torres, un joven de clase social media y es uno de los alumnos becados del colegio al que acude. Esteban, quien además forma parte de una banda musical, se enamora de Jana (Azul Guaita), que sería la nueva versión de Mía Colucci, papel que interpretó Anahí en la telenovela hace casi18 años. El papel que representa el hijo de Bárbara Mori tiene cierta similitud con Miguel, personaje a quien Alfonso Herrera dio vida en la primera generación de la telenovela.

Así ha evolucionado Sergio Mayer Mori con los años

Sergio Mayer Mori nació en el 7 de febrero de 1998 y desde muy joven sintió grana afinidad por las artes y en particular por la música, razón por la cual se mudó a Boston, Estados Unidos, en donde estudió música en el Berklee College of Music. Una vez que concluyeron sus estudios volvió a México en donde comenzó a probar suerte como cantante, saxofonista y guitarrista, aunque no alcanzó el éxito que deseaba.

Bárbara Mori junto a su hijo Sergio Mayer Mori. FOTO: Especial

Tras este tropiezo en su carrera musical, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori decidió incursionar en la actuación. lo que lo llevó a participar en la película "Viento en contra" (2011), en "Como dice el dicho" (2014) y en "Un padre no tan padre" (2016). Sin embargo, desde entonces no se le había vuelto a ver participar en alguna otra producción, hasta ahora en "Rebelde". Mayer Mori se volvió tendencia hace unas semanas luego que publicara un desafortunado comentario sobre esta seria en sus redes sociales.

La famosa actriz posa junto a su único hijo. FOTO: Twitter

Fue mientras se realizaban las grabaciones de "Rebelde", cuando el actor se refirió al proyecto en el que estaba trabajando, desde su cuenta de Instagram aseguró que odiaba a RBD y que incluso su participación era en realidad por contrato y no por gusto, lo que provocó el enojo de los fanáticos de la telenovela:

Foto en donde se aprecia a un pequeño Sergio Mayer Mori. FOTO: Twitter

“Odio RBD, ésa es la realidad. Piden muchas (canciones) de RBD y les voy a decir algo, sí estoy haciendo el proyecto, sí las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato. No me gustan las canciones, nunca vi el ‘coso’ éste”, fue el texto que compartió el actor en Instagram.

Como era de esperarse, en pocos minutos se generó una gran polémica en las redes y los fans, tanto de "Rebelde" como del grupo RBD se le fueron encima. Finalmente Sergio Mayer Mori se disculpó públicamente por los comentarios tan desafortunados.

Bárbara Mori felicitó a su hijo por el estreno de la serie "Rebelde". FOTO: Especial

Fuera de las polémicas que ha generado el hijo de Bárbara Mori, a sus 23 años el joven artista también se ha dado a conocer por las relaciones que ha mantenido. La primera de ellas que se dio a conocer de manera pública fue el romance que sostuvo con la modelo brasileña Natália Subtil cuando él tenía 16 años y ella diez años más. Como producto de esta relación nació su hija Mila Mayer Subtil en 2016, sin embargo, poco tiempo después de este acontecimiento la pareja se separó.

Bárbara Mori declaró sentirse orgullosa de ver a su hijo participar en la producción de Netflix. FOTO: Especial

