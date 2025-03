Flor Rubio sigue con ataques a Galilea Montijo y “El Capi” asegura que solo le importa que lo conozca su público

El mundo del espectáculo en México nunca deja de sorprender con sus constantes desencuentros y polémicas. En esta ocasión, el conflicto involucra una vez más a Flor Rubio, Galilea Montijo y "El Capi" Pérez. Todo comenzó cuando la conductora de "Hoy" aseguró en un podcast que no conoce al conductor de "La Resolana", desatando una ola de reacciones.

La declaración de Montijo no pasó desapercibida, especialmente entre los conductores de TV Azteca. Flor Rubio, compañera de "El Capi" en "Venga La Alegría", no tardó en responder, señalando que le parecía poco creíble que la presentadora de Televisa desconociera a uno de los conductores más populares de la competencia. A partir de ahí, la controversia no ha hecho más que crecer.

Flor Rubio insiste y lanza nueva indirecta

Lejos de dejar atrás la controversia, Flor Rubio volvió a tocar el tema en una reciente dinámica del matutino de TV Azteca. En una interacción con "El Capi" Pérez, la periodista recordó nuevamente la polémica al hacer un comentario que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia Galilea Montijo.

“Por eso te puse, luego ni te conocen, Capi”, expresó Rubio entre risas, provocando las carcajadas de sus compañeros en el foro. Su comentario reavivó la discusión sobre si realmente existió un intento de desestimar la trayectoria de "El Capi" por parte de Montijo.

A diferencia del tono de Flor Rubio, "El Capi" Pérez optó por tomar la situación con calma y hasta de diversión en lo que realmente le importa: su público. Con su característico sentido del humor, pero también con un toque de seriedad, el comediante envió un mensaje a sus seguidores.

“Lo que me importa es que usted, público, sí me conozca y me quiera, es lo único que me interesa”, expresó con firmeza, dejando claro que su prioridad no es la validación de otras figuras del medio, sino la conexión con sus seguidores

Galilea Montijo respondió a Flor Rubio

Flor Rubio no se contuvo al calificar la actitud de Galilea Montijo como "payasa". Para la periodista, resulta difícil de creer que una figura tan reconocida dentro del medio no tenga idea de quién es "El Capi" Pérez, especialmente porque ambos llevan años en la televisión. En su opinión, la conductora de "Hoy" intentó minimizar la trayectoria del comediante.

Al ser cuestionada por reporteros sobre las declaraciones de Flor Rubio, Galilea Montijo dejó en claro que no se retractaría. Aseguró que su comentario no tenía ninguna intención de menospreciar a "El Capi" y que simplemente no estaba familiarizada con su trabajo debido a que a la hora que él sale en Tele, ella también.