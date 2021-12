Bárbara Mori no volverá a ser madre por este TRISTE motivo

Debido a que la guapa actriz, Bárbara Mori, se encuentra en plena promoción de la cinta “Tú eres mi problema”, producción en el que la famosa ha señalado se ve reflejada pues esta película aborda los problemas que enfrenta una madre soltera.

En entrevista para el programa matutino de Televisa “Hoy”, la artista confesó los complicados momentos que vivió cuando su único hijo, Sergio Mayer Mori, fruto de su romance con Sergio Mayer, atravesó la adolescencia.

De la misma manera, Mori destacó que este momento se hizo más duro porque tuvo que afrontarlo sin ningún tipo de ayuda, a pesar de que Mayer asegura ser un padre presente en la vida del joven.

Finalmente, la uruguaya naturalizada mexicana señaló que las experiencias vividas en la cinta la hizo reflexionar sobre el tema de la maternidad, llegando al grado de que ha decidido no volver a ser madre.

“Una mujer consciente de todos los errores que cometí con mi hijo, y que si hoy fuera mamá, ¿Cómo haría las cosas distintas?, que no tengo pensado ser mamá para nada, en lo absoluto, no me interesa, pero sí cuando uno hace el trabajo interno vas a aprendiendo cuáles fueron los errores y tratas de quizás no corregirlos, pero sí de aprender de ellos para no volverlos a cometer”, concluyó.