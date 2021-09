Bárbara Mori entusiasmada con interpretar a María Félix; "sería un reto" | VIDEO

En tiempos recientes se ha especulado sobre una posible película que cuente la historia de María Félix. A pesar de que los rumores colocan a la actriz Eiza González como la posible actriz que de vida a la la gran diva del Cine de Oro, Bárbara Mori también sería tomada en cuenta.

Al respecto, la actriz aceptó que le gustaría interpretar a la gran María Félix, considerada como una de las actrices más destacadas en la historia del Cine Mexicano, alcanzando proyección internacional.

Le gustaría interpretar a la diva

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Mori destacó que todavía no existe un acercamiento para hacer este papel, pero no lo pensaría dos veces ya que representa un reto muy importante para su trayectoria.

"No ha habido ningún acercamiento, para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico, tan fuerte y tan entrón. Me encantaría, sería un reto enorme, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento para nada", señaló Mori.

Incursiona en la dirección

Al mismo tiempo, no desaprovechó para abordar el tema de su inclusión como directora con el cortometraje Más fuerte que el miedo, que además fue escrito por ella a raíz de la violencia por la que atravesó cuando era una niña.

Agregó que el escribir el guión durante la pandemia, coincidiendo con el periodo cuando ingresó a terapia en donde se le recomendó que perdonara a su padre tras los abusos que sufrió en la niñez.