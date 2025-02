Conoce a los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock, además de Maná y Oasis

El Salón de la Fama del Rock and Roll está listo para recibir a nuevos artistas destacables en este género y el pasado 12 de febrero se dio a conocer a los nominados. Dos bandas que sobresalen son Maná y Oasis cuyos integrantes tienen longevas trayectorias. Sin embargo, la reacción de Liam Gallagher, vocalista del primer grupo, generó polémica.

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete de “Wonderwall” (1995) y “Stop Crying Your Heart Out” (2002) aseguró que se trata de un reconocimiento “para idiotas” y sus palabras no sólo captaron la atención, sino que se volvieron virales, sobre todo porque lanzó esta crítica tras la nominación de Maná que es la primera banda hispano hablante en ser considerada a este tributo.

Liam Gallagher inicialmente expresó “el Salón de la Fama del Rock And Roll es para idiotas” y luego, ante los cuestionamientos de sus seguidores en X -nombre que ahora recibe Twitter-, aseguró que si Oasis es galardonado “obviamente” asistirá y dirá “es lo mejor de la historia”.

No es la primera ocasión que Liam Gallagher critica la entrega de premios

Aunque el vocalista de la banda británica causó revuelo con su crítica, la realidad es que no es la primera ocasión que hace comentarios contra la entrega de premios, especialmente del Salón de la Fama del Rock And Roll; de hecho, sus fans lo conocen por ser frontal y, hasta cierto, por ello lo describen como alguien “cínico”. El año pasado igual mantuvo esta postura porque la banda estuvo nominada para ingresar en la generación de 2024 e hizo un llamado: que la gente no “perdiera su tiempo” en votar por Oasis.

Por ende, la crítica de este año de Liam Gallagher no tiene que ver con la nominación de Maná, sino que es su postura general acerca de los galardones. De acuerdo con él, su punto de vista surge porque hay quienes reciben premios, aunque sus aportaciones a la música, especialmente al rock, son nulas.

“He hecho más por el rock and roll que la mitad de esos payasos de ese foro, así que todo esto es un montón de tonterías”, expuso Liam Gallagher el año pasado en una entrevista para el medio británico The Sunday Times.

Quiénes son los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock And Roll en 2025

A continuación, compartimos la lista completa de los nominados que aspiran a ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025:

Bad Company

The Black Crowes

Mariah Carey

Chubby Checker

Joe Cocker

Billy Idol

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Maná

Oasis

Outkast

Phish

Soundgarden

The White Stripes

Sigue leyendo:

Leonardo Aguilar revela que pronto habrá “hijos” en la familia: “Ángela me mandó una foto”

Un tributo a Vicente Fernández, esta fue la última publicación de Zair Guette, cantante hallado sin vida | VIDEO