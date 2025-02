"Ya no puedo más" víctima de montachoques urge a los mexicanos REACCIONAR ante esta problemática callejera VIDEO

Tras las constantes agresiones de los montachoques en la Ciudad de México, una usuaria relató su experiencia tras ser víctima de estos criminales y compartió su frustración en las redes sociales, donde advirtió sobre la importancia de atender esta problemática lo más pronto posible.

Su caso se volvió viral en la plataforma de X tanto por sus palabras en contra de los criminales, así como los señalamientos que hizo para las autoridades y para los propios mexicanos, quienes aseguró que al momento de ser testigos de estos delitos, se niegan a brindar cualquier tipo de apoyo.

"Fui víctima del montachoque y tengo mucho coraje y quiero que se haga viral, porque si algún día lo ves, te juro, te odio, porque no solo destruiste mi camioneta, te llevaste todas mis cosas", se desahogó la mujer desde las redes sociales.

El caso de la automovilista causó mayor furor en las plataformas digitales cuando se mostró ante la cámara sollozando y dando a conocer que sufrió una gran pérdida por el robo de sus pertenencias, algo que le requirió años de trabajo para conseguirlo.

"Los policías en lugar de ayudarte te piden dinero, después de que destruyeron la camioneta, no es justo, por qué son así, tú no sabes cuánto no pude o no pude dormir con tal de tener algo, y no es justo y voy manejando camino a mi casa porque te lo juro que yo solo quiero llegar, quiero un abrazo de mi mamá", reclama en su video.