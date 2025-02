Gustavo Adolfo Infante explota contra Gala Montes en vivo tras negarse a dar una entrevista a una reportera | VIDEO

Recientemente, la famosa cantante Gala Montes se vio envuelta en una nueva polémica luego de que durante la transmisión en vivo del programa "De Primera Mano" los conductores compartieran que la intérprete no quiso concederle una entrevista a una de sus corresponsales quien la buscó para pedirle detalles sobre su distanciamiento con Karime Pindter.

En el video que fue compartido por el medio se puede apreciar como la reportera le pide unos minutos de su tiempo a la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", quien inmediatamente se niega alegando que siempre ha sido muy grosera con ella, para posteriormente subirse a un automóvil y retirarse del lugar.

"No, porque tú eres bien grosera. Tú eres muy grosera, siempre eres bien grosera conmigo y ahorita ya me pides notas, no, hay que trabajar el respeto. Bueno que tengas buen día, cuídate mamacita", respondió Gala ante la petición de una entrevista.