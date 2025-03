Trump amenaza con arancel de 200% al vino europeo tras propuesta de la UE de arancel al whiskey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 13 de marzo con imponer un arancel de 200% al vino, el champán y los licores europeos si la Unión Europea sigue adelante con sus planes de imponer un arancel al whiskey estadounidense.

El arancel europeo, revelado en respuesta a los aranceles al acero y el aluminio por parte del gobierno estadounidense, estaba previsto para entrar en vigor el 1 de abril, justo antes de los aranceles recíprocos separados que Trump planea imponer a la UE.

Pero Trump, en una publicación matutina en redes sociales, prometió una nueva escalada en su guerra comercial si la UE avanza con la imposición del arancel de 50% al whiskey estadounidense.

“Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos pronto impondrá un arancel de 200% sobre todos los VINOS, CHAMPANES Y PRODUCTOS ALCOHÓLICOS QUE SALGAN DE FRANCIA Y DE OTROS PAÍSES REPRESENTADOS POR LA UE”, escribió Trump. “Esto será excelente para los negocios de vino y champán en Estados Unidos”, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen informó que el comisionado de comercio de la UE sostendría una llamada telefónica el viernes con su homólogo estadounidense.

Foto: AP

“No nos gustan los aranceles porque creemos que son impuestos y son malos para los negocios y para los consumidores”, afirmó. “Al mismo tiempo, siempre hemos dicho que defenderemos nuestros intereses. Lo hemos dicho y lo hemos demostrado, pero al mismo tiempo también quiero enfatizar que estamos abiertos a negociaciones”.

El presidente estadounidense ha definido sus primeras semanas en la Casa Blanca con un drama casi diario respecto a los aranceles, diciendo que gravar las importaciones podría causar algún sufrimiento económico, pero en el futuro, haría que más productos se fabriquen en el país y que aumente el respeto por Estados Unidos. El índice S&P 500 cayó aproximadamente 1,5% en las operaciones de la tarde del jueves, mientras que las acciones de los fabricantes europeos de bebidas alcohólicas también cayeron.

Pero ahora que la UE y Trump se enfrentan por los aranceles al alcohol, el impacto de una guerra comercial podría afectar a los consumidores. No se sabe cómo absorberían los impuestos de importación los viticultores, destiladores, cerveceros, distribuidores, minoristas y consumidores.

Debido a la amenaza de Trump, una botella de prosecco italiano de 15 dólares, que no tenía ningún arancel, podría aumentar su precio a 45 dólares. De manera similar, la respuesta de Europa a los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio significa que el costo de una botella de bourbon de 30 euros en París podría aumentar a 45 euros.

Holly Seidewand, propietaria de First Fill Spirits, una tienda de Saratoga Springs, Nueva York, dijo que antes de que Trump amenazara con los aranceles al alcohol europeo, la industria de los licores ya se tambaleaba por los anuncios de despidos en el sector del bourbon de Kentucky y los aranceles a los licores estadounidenses planeados por la UE.

Foto: Pixabay

“Esta guerra de aranceles no solo perjudica a los importadores, sino que debilita las marcas nacionales, perturba a los distribuidores y pone en aprietos a los minoristas que dependen de selecciones globales”, dijo. “Al final, los consumidores se quedan con la peor parte de todo”.

Gabriel Picard, que dirige la Federación de Exportadores de Vinos y Licores de Francia, dijo que los aranceles de 200% serían “un martillazo” para el sector. Señaló que el mercado estadounidense tiene un valor de 4.000 millones de euros (4.300 millones de dólares) anuales para los exportadores franceses de vinos y licores.

“No se enviará ni una sola botella si se aplican aranceles de 200% a nuestros productos. Todas las exportaciones a Estados Unidos llegarán a un paro total, total”, dijo Picard en una entrevista con The Associated Press. “Con aranceles del 200%, no hay más mercado”.

Por ahora, Europa parece no estar dispuesta a retroceder.

“Trump está escalando la guerra comercial que ha elegido”, dijo en X Laurent Saint-Martin, el ministro francés delegado para el comercio exterior. “Francia, junto con la Comisión Europea y nuestros socios, está decidida a contraatacar. No cederemos ante las amenazas y siempre protegeremos nuestras industrias”.

La más reciente amenaza de aranceles de Trump indica que incluso las empresas que públicamente lo han apoyado podrían sufrir daños colaterales, lo que plantea preguntas sobre si la comunidad empresarial en general estaría dispuesta a desafiar abiertamente una serie de guerras comerciales que han perjudicado al mercado de valores y que han atemorizado a los consumidores, quienes temen que la inflación empeore.

Bernard Arnault, CEO de la empresa francesa de bienes de lujo LVMH, asistió a la ceremonia de investidura de Trump en enero. Las marcas de vinos y licores de su empresa, entre las que están Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot y Hennessy, podrían estar sujetas a los aranceles de represalia que busca el presidente estadounidense. La empresa italiana Campari también podría verse afectada, después de que la Casa Blanca la destacara en la rueda de prensa del martes por posiblemente abrir una fábrica en suelo estadounidense.

Aun así, Trump se siente agraviado por la UE, y se quejó el jueves ante los periodistas de la falta de ventas de automóviles estadounidenses en la región, así como de las demandas y multas presentadas contra Google y Meta, la empresa matriz de Facebook.

Foto: AP

“Están demandando a todas estas empresas, y obtienen miles de millones de dólares de las empresas estadounidenses”, dijo Trump. “Y supongo que lo están usando para administrar Europa o algo así”.

El miércoles, al anunciar los nuevos aranceles al acero y al aluminio, Trump desafió abiertamente a los aliados de Estados Unidos y prometió recuperar la riqueza “robada” por otros países, lo que provocó una rápida represalia.

El mandatario ha impuesto aranceles separados a Canadá, México y China, con planes de gravar también las importaciones de la Unión Europea, Brasil y Corea del Sur aplicando tasas “recíprocas” a partir del 2 de abril.

La UE anunció sus propias contramedidas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que, como Estados Unidos “aplicaba aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros respondemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros”, o alrededor de 28.000 millones de dólares.

Esas medidas abarcan no solo los productos de acero y aluminio, sino también textiles, electrodomésticos y productos agrícolas.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, declaró el jueves, poco antes del anuncio de Trump, que la UE “está lista para lo que venga, y nos hemos preparado por más de un año”.

“Llamamos a Estados Unidos a revocar inmediatamente los aranceles anunciados ayer, y queremos negociar para evitar aranceles en el futuro”, añadió Gill. “Todos pierden con los aranceles, y queremos enfocarnos en resultados en los que todos ganen”, añadió.

Mientras tanto, los fabricantes de whiskey de Estados Unidos instaron a Trump a llegar a un acuerdo.

“Instamos al presidente Trump a alcanzar un acuerdo de licores con la UE para restaurar los aranceles cero, lo que creará empleos en Estados Unidos y aumentará la fabricación y exportaciones del sector de la hostelería estadounidense. Queremos brindis, no aranceles”, dijo en un comunicado Chris Swonger, presidente y CEO del Distilled Spirits Council (Consejo de Licores Destilados).

Cuando Europa respondió a los aranceles de Trump en 2018 con un impuesto de 25% al whiskey estadounidense, las exportaciones a la UE cayeron 20% hasta 2021, según el Distilled Spirits Council. Los aranceles separados de Trump de 25% a Canadá y México podrían poner en riesgo 31.000 empleos en el sector.

Con información de AP