Estos son los diseños más discretos para las amantes de las uñas cortas

La manicura ha sufrido una revolución importante en la que las uñas ya no se llevan largas y aunque no han salido del todo del radar, no se puede negar que ya no son las favoritas del momento, pues en su lugar han entrado las cortas como la forma más elegante, sofisticada y femenina para lucir unas manos bonitas y espectaculares. La mejor parte de esta tendencia es que es ideal para llevar en todo tipo de estilos y diseños, por lo que podrás sumarte a ella sin pretexto alguno.

A lo largo del año hemos visto muchas tendencias que van desde los diseños minimalistas, llenos de colores, asimétricas, con tonos neón, efectos como el espejo o acuarela o la clásica forma francesa ya sea con un toque colorido e incluso con diseño; sin embargo, como te hemos contado en otras ocasiones, durante las últimas semanas del verano la moda también ha dejado ver otras alternativas con las cuales presumir el mejor estilo, en especial si se llevan en uñas cortas.

El efecto "cascarón de huevo" fue viral en pascua, pero regresó en otoño. (Foto: Pinterest Daniela Porras Chaves)

Uno de los principales trucos que se se ha viralizado en redes sociales es llevar las uñas nude en la base y sobre este primer tono agregar un toque extra de color, ya sea apostando por el estilo francés en la punta o con un toque de color como en el diseño anterior. Lo mejor que se puede hacer al seguir estas propuestas de manicura es jugar con las tonalidades y así como se pueden usar esmaltes pastel, otra opción es llevar los colores más intensos y llamativos.

Jugar con la textura es otro de los aspectos que no se pueden pasar por alto al llevar las uñas cortas, pues es justo esto lo que está desplazando a las uñas largas. Algunas opciones van desde el efecto baby boomer, con un difuminado de colores, hasta llegar al efecto de "cascarón de huevo" en el que en la superficie se ve una especie de salpicado de color negro con el que se recrea la textura de los huevos de codorniz.

Sin embargo, no son los únicos, pues uno de los más populares del momento y del que ya te hemos hablado a detalle es el efecto acuarela en el que las uñas tienen una base blanca y sobre ellas se crea un lienzo lleno de color. El truco está en que se realice con los esmaltes más claros y perfectos para lograr esa imagen un tanto "despintada" y que los tonos se mezclen entre sí, justo como ocurre al pintar con acuarelas.

Los efectos acuarela se han convertido en los preferidos del otoño. (Foto: Pinterest Bibs)

El glitter tiene un espacio importante en el mundo de la belleza. (Foto: Pinterest Samantha)

Como advertimos arriba, las uñas cortas son ideales para llevar todos los estilos imaginables y una opción para hacerlas muy brillantes y con un toque bastante juvenil es llenarlas de glitter como en el diseño anterior. Aunque una idea como esta la puedes lucir en un mismo color, lo ideal también puedes lucir tus manos de la forma más bonita apostando por varios tonos e incluso creando difuminados.

Por otro lado, para las amantes de la elegancia y sofisticación, los diseños de uñas franceses son la mejor alternativa para lucir bien y con el mejor estilo; la mejor parte es que la creatividad es el límite para lucirlas y para salir del clásico color blanco, se pueden lucir todo tipo de colores e incluso agregarles diseños como un animal print de cebra, trazos con frutas o símbolos.

Otro aspecto importante a resaltar con las manicuras en uñas cortas es que la pedrería no se despide, así que no dudes en agregarlas en tu próximo diseño. Nuestra recomendación es apostar por los brillantes más pequeños y discretos, aunque si lo que buscas es el volumen, los diseños en gel 3D serán tus mejores aliados, ¡y serán tendencia en otoño!

Las uñas francesas también se pueden llevar en diseños cortos. (Foto: Pinterest Hiroko Hara)

Finalmente las uñas minimalistas son el complemento perfecto para las amantes de una manicura en uñas cortas y algo que no debe pasar por alto es que se trata de una propuesta atemporal, así que las puedes llevar tanto en los últimos días del verano, como a lo largo del otoño.

Algo que debes tomar en cuenta es que el minimalismo no está peleado con el color, así que no dudes agregar tu color preferido en tu próxima manicura. Un ejemplo perfecto es combinar un tono nude con uno azul, así como con un tono negro trazar el diseño que puede ir desde símbolos o líneas en diferentes zonas.

De hecho, a lo largo del año hemos visto que los diseños de uñas con ondas se han convertido en uno de los preferidos y aunque su auge fue durante la primavera, se resisten a irse de las tendencias del año. Aunque las puedes llevar en todos los colores imaginables, el truco también está en mezclarlas con tonos nude y mantener una sola paleta de colores.

Los diseños minimalistas son atemporales. (Foto: Pinterest Bellas)

Las ondas se resisten a dejar la manicura. (Foto: Pinterest Arso)

