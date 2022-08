5 diseños de uñas con flores y hojas de oro que deberás usar en otoño 2022

La primavera y el verano estuvieron cargados de tendencias para manicura con las que se impuso moda, pero en ambas temporadas las ideas eran muy claras y bastante similares; sin embargo, la próxima llegada del otoño ya tiene a todos los amantes de la moda y la belleza ansiosos, pues viene cargado de las propuestas más innovadoras con las que cualquiera podrá lucir los diseños de uñas más hermosos del año.

Y es que para darle la bienvenida al otoño, los estilistas y usuarios de redes sociales han comenzado a presumir los diseños de uñas que serán tendencia en los próximos meses y aunque hay una amplia variedad de propuesta, aquellas en las que las flores secas y las hojas de oro se hacen presentes, ya se coronaron como las favoritas. ¿La razón?, pues bueno, el resultado no sólo resulta muy romántico, sino también bastante discreto, elegante, juvenil y, lo más importante: muy femenino.

El truco está en que las uñas brillen mucho. (Foto: Pinterest Lbukatnikova)

Al combinar la belleza de las flores secas con tonos rosas claros, así como ese toque brillante por las hojas de oro son la mejor opción para darle a las manos una imagen muy delicada. Por supuesto, se trata de dos tendencias que sin duda recuerdan a las hojas secas de los árboles durante el otoño, tanto por las tonalidades como por la textura de las plantas.

La mejor parte es que a diferencia de otras propuestas para diseños de uñas, no hay reglas a seguir y el resultado es el mismo si se lleva en la forma más corta o en la más larga, así que ajustarlos a tu estilo personal no será un problema. Y es que además se puede lucir en todos los colores, desde aquellos nude y pastel hasta los más oscuros, como es el caso del gris o el azul intenso, pues lo que se roba todas las miradas es precisamente el diseño y no el tono de base.

Prestar especial atención a las puntas es clave. (Foto: Pinterest Gal Holland)

El truco para recrear esta tendencia viral y que conquistará el otoño es aplicar como base el color preferido, ya sea un nude para una imagen más sencilla, natural y discreta, o un color encendido para darle un toque más juvenil. Lo siguiente es esparcir pequeñas flores secas sobre toda la superficie de la uña, pegarlas y pasar una capa de brillo para que la hoja de oro se adhiera; finalmente, hay que dar una última capa con esmalte transparente para tener el diseño perfecto.

Cabe destacar que lo anterior no es la única propuesta, pues quienes buscan una propuesta más romántica y realista, pueden optar por técnicas como los diseños a mano alzada, es decir, que las flores se tracen con ayuda de un pincel y esmaltes, o bien, apostar por los "tatuajes" que son como una especie de calcomanía que se adhiere a la superficie de la uña. Muchos de estos diseños ya incluyen el toque de oro, aunque aplicarlo personalmente siempre será la mejor opción para resaltar zonas específicas.

En uñas con efecto de niebla también luce magnífico. (Foto: Pinterest Eponomarenko2014)

Los diseños virales en redes sociales nos han demostrado que la tendencia más femenina del otoño se puede lucir por igual en todas las uñas, por supuesto, cada una con posiciones diferentes, ya que resulta casi imposible que todas queden idénticas. Asimismo, se puede jugar con el resultado, pues mientras algunas personas prefieren que sean las flores las que tengan todo el protagonismo, otras más prefieren que sea el toque de oro lo que llame la atención.

Aunque para que el resultado final se vea muy romántico el aplicarlo en todas las uñas es clave, otros diseños han presumido que incluso con una o dos uñas llenas de flores y oro pueden lograr resaltar las manos como pocas tendencias. Por otro lado, el agregar joyería dorada, como anillos, hace que la manicura resalte aún más.

Las uñas largas con forma de almendra seguirán en tendencia este otoño. (Foto: Pinterest Oh Rachel)

Diseño en uñas nude. (Foto: Pinterest Kumanevavika)

