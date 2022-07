Buenos hábitos y constancia definen al fitness, asegura el atleta Memo Rodríguez | VIDEO

Guillermo "Memo" Rodríguez es un atleta que desde sus años de adolescencia empezó a cuidar de su cuerpo, lo cual lo ha convertido no solo en uno de los grandes representantes del mundo del fitness en México, sino también en una persona que todos los días busca mejorarse a sí mismo.

Inició en el ejercicio durante su adolescencia con el objetivo de mejorar su autoestima al cambiar su físico, pero este estilo de vida, pronto se convirtió en un hábito que lo llevaría a ganar reconocimiento, prestigio, pero sobre todo desempeñándose en algo que le apasiona.

“Ya, son varios años que estoy haciendo esto, creo que eso es lo que más me gusta hacer que más disfruto, es, lo que me hace sentir algo productivo. Voy por el camino de manera gradual, exponencial. y es el tipo de procesos que yo siempre le digo a la gente que no son lineales, de repente subidas y bajadas de todo tipo y es aprender a disfrutar del paseo”, dijo.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Memo Rodríguez señala que su inspiración llegó cuando descubrió que además de sentirse bien consigo mismo, también descubrió que era bueno para el culturismo, pero todo siempre con un proceso que debe llevarse al pie de la letra y sobre todo con paciencia.

Son elecciones, nadie te obliga Foto: Facebook

“Buscas verte mejor, como todos, primero por una cuestión de autoestima y ya después le vas encontrando el amor y el gusto a todo. Tienes que llevar una dieta y tienes que tener un entrenamiento planificado, pero eso te lo dan los años y te lo da el tiempo, porque hay gente que lo hace de una manera recreativa, lo cual es también excelente, pero yo fui encontrando que realmente era bueno para esto.

Hábitos y estilo de vida

Memo Rodríguez, quien ha sido ganador de la categoría de Men's Physique, señala que en este deporte se tienen que modificar muchos hábitos en nuestro día a día, los cuales no solo constan de la alimentación, ya que se deben romper muchas barreras en nosotros mismos.

“Son elecciones, nadie te obliga, es tanto una cuestión de culturismo, como una de toma de decisiones creativa, de cambiar. Nadie obliga a nadie a hacer ejercicio, la gente que realmente no le gusta, es respetable. Si volviera a empezar, a partir de viajar en el tiempo y me preguntaran ¿qué quería hacer?, escogería lo mismo, pues en esto encontré muchas cosas de satisfacción personal. En parte es tu ego, es parte de una cuestión de autoestima, pero conforme vas avanzando, se vuelve parte de tu esencia. El ego no te lo puedes quitar, pero se vuelve una parte de tu esencia, lo haces porque realmente te hace sentir bien”

En cuanto a las competencias y el hecho de subir a una tarima, Memo señala que además del orgullo de llegar a esa meta, todo parte de una cuestión de superación personal y respeto a uno mismo por el gran sacrificio que se tuvo que lograr.

"Todos somos ganadores porque vencemos nuestros propios límites, entonces, si es una competencia, pero al final esta es la competencia más importante que ya no haces contigo mismo, porque tal vez estás venciendo muchas barreras mentales, porque realmente, tu cuerpo y tu mente se van al límite en ese momento, porque semanas antes, te pones muy pesado para la comida, es muy limitada el agua, entonces yo quería sentir eso, obviamente lo experimenté y esta pesado, le agarre mucho respeto, pero quería sentirme que yo podría formar de eso, yo veía videos de atletas americanos que admiro y que tuve la oportunidad de conocerlos, pero en ese tiempo yo decía yo quiero verme como yo quiero ser ellos.

Límites y barreras sociales

Aunque el culturismo en otros países, como en Estados Unidos, tiene un mayor avance, el atleta nacido en la Ciudad de México, Memo Rodríguez señala que él nunca ha sido discriminado, pues nuestro país tiene grandes talentos que demuestran lo que se puede lograr con esfuerzo y determinación.

"Yo no he sufrido esa cuestión de racismo ni nada de eso, pero creo que el deporte del culturismo en Estados Unidos y en México, es una diferencia totalmente brutal. Nos llevan años de adelanto y muchas cosas, pero está demostrado que los mexicanos tenemos con qué, entonces, poco a poco creo que se ha roto esa barrera, de la cuestión cultural, porque México lo hace muy bien, hay atletas muy destacados aquí en México y esa barrera se va haciendo más pequeña con el paso del tiempo.

Aunque el culturismo ha sido, en muchas ocasiones, catalogado como un deporte solo para hombres, en la actualidad también hay varias mujeres que han destacado como grandes deportistas, por lo Memo opina que todo es cuestión de romper estigmas, sobre todo en lo que tiene que ver con el machismo y la desigualdad.

He trabajado y es bueno trabajar todos los días Foto: Facebook

El día a día de Memo Rodríguez

Además de un gran atleta, Memo Rodríguez es emprendedor, hombre de negocios y visionario, pues ha tenido colaboraciones con distintas organizaciones para impulsar no solo el deporte sino también una conciencia social.

Es también representante de marcas de suplementos deportivos, así como asesor y entrenador personal, pero si hay algo que motiva a Memo a continuar su día a día, es la superación constante.

“He trabajado y es bueno trabajar todos los días, la cuestión es la gratitud de recordarme mi vida, mi panorama actual y dar gracias por lo que tengo disfrutarlo. porque siempre estamos pensando en algo que ya fue y nos lamentamos y que nos da coraje. entonces trabajó mucho en. en estar en el aquí y en el ahora y trabajar todos los días y esta mentalidad de un día a la vez, hoy que tengo que hacer, demostrarme que puedo ser mejor que ayer y así consecutivamente.

The Fit Weekend 2022

The Fit Weekend regresa a CDMX para su quinta edición este 13 y 14 de agosto próximos, el cual reúne a varios atletas y representantes de la industria fitness y bodybuilding. Es un evento basado en experiencias y demostraciones de marcas.

"Me encantan esos eventos porque es un intercambio de energía positiva" Foto: Instagram

En dicho evento, Memo Rodríguez es uno de los atletas destacados, que además ha sido nominado en algunas categorías de los Fit Awards 2022, pero él nos comparte que es “un intercambio de energía positiva”.

“Toda mi buena vibra y mi buena energía con las personas que se toman el tiempo y el dinero, porque pagan una entrada por irte a ver, porque cuando los veo, creo que es algo maravilloso. Hay gente que recorre la ciudad o viene de otros estados para irte a ver aquí, entonces es increíble esa parte. La gente que llega y te saluda y te platica, incluso, tú representas una admiración de respeto y de motivaciones, es bien bonito. A mí me encantan esos eventos porque es un intercambio de energía positiva, impresionante. No es lo mismo que me manden un mensaje a que lo tengas enfrente platicando, que se tomen una foto contigo, yo valoro muchísimo eso, que la gente se de ese espacio, porque el tiempo de todas las personas vale muchísimo, entonces, cuando invierten en ti, híjole es como una gratitud, muy, muy bonita.

