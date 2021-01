Rutina de hombros gigantes de Jay Cutler para volumen en el gym 

Entrenar en un gimnasio no es tan sencillo como se ve. Seguro has sentido que en algún momento necesitas un tipo de entrenamiento diferente, pues no logras obtener el volumen muscular deseado, algo que los profesionales como Jay Cutler.

El estadounidense de 47 años, ganó el título de Mr Olympia cuatro veces a lo largo de su vida y tres veces el de Arnold Classic, lo cual lo convierte en una referencia para muchos sobre temas de estética y volumen, pues varias de sus rutinas estaban centradas en este objetivo.

Una de las cosas que sabe Jay Cutler es que para lograr este objetivo es importante que trabajes los grandes grupos musculares, pues estos dan una apariencia más grande y se notan un poco más pues dan una mejor estética al cuerpo. Entre estos grupos grandes musculares encontramos los hombros, los cuales dan simetría y estética al cuerpo.

Este grupo muscular es uno de los mejores evaluados del campeón de fisicoculturismo, y eso es porque además de conocer la importancia de entrenar este músculo, también sabe que debe centrarse en mejorar las tres partes que lo componen de manera equitativa.

Jay Cutler además se caracterizaba por usar rutinas que le dieran más volumen a su cuerpo, además de complementarlo con una buena alimentación pues considera que “los nutrientes que tenga tu cuerpo son clave para lograr una buenos resultados”.

Rutina de Jay Cutler para hombro

Como mencionamos antes, en la rutina que Jay Cutler maneja para hombro, podemos encontrar que sus ejercicios se componen de pocas series y con pesos muy altos.

Esto no quiere decir que debes cargar una mancuerna de 100 kg para realizar tu rutina, pues lo importante es que puedas hacerlo bien cuidando mucho el no lastimarte y con la técnica adecuada.

Estos ejercicios se realizan sólo en tres series con un máximo de seis o siete repeticiones, con un porcentaje de RM del 80 al 90 por ciento en la última serie y de menos repeticiones.

Lo anterior quiere decir que en la si en la primera serie sacaste seis repeticiones con 12 kg para cierto ejercicio, la tercera podrías incluso cargar unos 18 kilos como peso máximo y con cuatro repeticiones o hasta tres.

A continuación, te dejamos una de las rutina que Jay Cutler usa para mejorar sus hombros y obtener ganancias masivas.

Elevación lateral 3 series de 12 reps

Press con mancuernas 3 series de 8-12 reps

Elevación Lateral con Cable 3 series de 8-12 reps

Elevación frontal con barra olímpica 2 series de 10 reps

Elevación lateral inclinada (pájaros) 3 series de 10 reps

Encogimientos 4 series de 12 reps

¡Importante! Considera que entre cada serie debes tomar un minuto aproximadamente de descanso, pues estas manejando pesos altos y necesitas un poco más de tiempo de recuperación.

Por: Hanzel Forteza