El truco perfecto para que tu perro deje de tirar la correa

Tu perro necesita un paseo diario, independientemente de su raza. Es que estar encerrado en pocos metros cuadrados –más allá de que se tenga un pequeño patio- causará distintas consecuencias en la salud de las mascotas. Y al momento de sacarlos a pasear, probablemente notes que tira insistentemente de la correa, incluso haciéndote doler el brazo. Seguí leyendo que te contamos las razones y cómo solucionarlo.

De acuerdo a distintos estudios, la emoción del paseo puede generar en tu perro este tipo de situaciones. Es que es algo totalmente comprensible que a los perros les emocione salir de paseo, relacionarse con otros perros, seguir rastros. Esa emoción por salir a pasear al aire libre puede generarles un exceso de excitación por salir a la calle, pero por lo general esa emoción suele ir disminuyendo pasados los 15 primeros minutos de paseo.

Además el exceso de energía al no garantizarle las horas de paseo que le corresponde también será una de las principales razones por las que dichas mascotas tiren de la correa. Por ello es imprescindible que respetemos sus tiempos de paseo, de juego, de relacionarse con otros perros y por supuesto que también revisemos sus comidas y valoremos si es necesario sustituirlas por otras más bajas en calorías.

Y si piensas que la correa y el arnés no influyen en gran medida en este comportamiento, lamentamos decirte que te equivocas y que de hecho, son uno de los primeros pasos imprescindibles que tendrás que dar para evitar esos constantes tirones de tu perro cada vez que lo sacas de paseo. Por un lado, la correa tiene que ser resistente, acorde a la fuerza del can y de no más de 2 metros. Otro punto importante es que la correa cuente con una banda acolchada en la que poder poner la mano, esto evitará que puedas hacerte daño cada vez que tu perro tire de ti.

Foto: Pixabay

Si los tirones de tu perro continúan y te sientes incapaz de controlarlos cada vez que sales a la calle, entonces no dudes en elegir un arnés antitiro. Esta herramienta, no sólo facilitará la educación de las mascotas, sino que también te permitirá aumentar el control facilitando el paseo, evitando posibles lesiones y mejorando esa relación entre perro y compañero humano.