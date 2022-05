5 looks para combinar el color rojo que las famosas han puesto en tendencia

Uno de los colores ideales para lucir este verano es el rojo, sin embargo, sabemos que no es el más fácil de combinar y por lo tanto muchas personas recurren a la "vieja confiable" para usarlo con prendas de color negro o blanco que, aunque no representan un error, no es la única opción para hacer que cualquiera pueda lucir como un experto en moda, justo como la imagen que nos dan las famosas.

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, el mundo de la moda tiene uno de los grandes secretos con el círculo cromático, ya que es la opción perfecta para descubrir como se pueden usar de dos a tres colores opuestos en un mismo look sin que esto rompa la armonía del atuendo y esto también aplica con el color rojo, que se puede usar con el beige, rosa, gris, naranja e incluso con el verde.

Y son las famosas quienes tienen los mejores looks para demostrar que vestir el rojo con prendas de los colores anteriores no es un error de la moda, y que por el contrario ayudan a que cualquiera se vea con el mejor estilo. Algo que es muy importante destacar es que no importa si se llevan en prendas o accesorios, así como si son tonos neón o pastel, ya que siempre crean armonía entre sí.

Rojo y verde

Una de las famosas que es un ícono de la moda y que tiene los mejores looks es Cynthia Rodríguez, quien ya es todo un referente del estilo y como tal no podía faltar en esta lista para combinar este llamativo color. En una de sus apuestas mezcló un short rojo con estampado tropical con una camisa de botones verde y el resultado conquistó al Internet entero.

Por supuesto, esta combinación no sólo es perfecta para darle ese toque veraniego, ya que se puede usar en otras ocasiones y la gran prueba de ello es que el verde se ha convertido en el color de temporada que busca llevarse hasta en los trajes tipo sastre.

Looks como estos son para las más atrevidas y que no temen robarse todas las miradas. (Foto: IG @cynoficial)

Rojo y rosa

Por su parte, Paty Cantú se ha convertido en la gran sensación del momento no sólo por ser una de las coaches de "La Voz Kids", sino también por sus espectaculares cambios de looks y por supuesto, en las combinaciones con las que la lucido su belleza, la última de ellas precisamente con el rojo como protagonista.

De acuerdo con la cantante, una excelente opción para lograr un atuendo perfecto es combinarlo con el rosa, en especial si se trata de un tono clarito. Para esta apuesta lució un top de este color con lunares negros y un pantalón holgado y de tiro alto en color rojo.

Así luce esta primera idea para combinar el rojo. (Foto: IG @patycantu)

Rojo y gris

Por otro lado, famosas como Ana Bárbara han presumido el mejor estilo con looks monocromáticos en color rojo a los que se le agregan prendas o accesorios grises, o bien, plateados y con brillo para que den el toque final al outfit. Un ejemplo de ello es este conjunto de pantalones holgados y blazer que vistió con un top

Los accesorios como sombreros pueden ayudar a que los looks tengan su toque final. (Foto: IG @anabarbaramusic)

Rojo y naranja

Asimismo, las famosas han demostrado que el rojo y el naranja son perfectos para lucir en en un mismo look, la prueba de ello es la actriz Barbie Ferreira, quien lució una falda animal print de tigre con un top del color estrella. Por supuesto, como cualquier otra celebridad, sabe que que los accesorios son la pieza clave para elevar el atuendo, por lo que agregó un cinturón, collares y unos lentes de Sol.

Un top rojo y falda con estampado son perfectos para un look juvenil. (Foto: IG @barbieferreira)

Rojo y azul

Otra de las famosas que la está a rompiendo a nivel mundial tanto por su talento como por su importancia para la moda es Danna Paola, quien ha hecho del rojo su color ideal para lucir desde sus looks más casuales hasta aquellos en los que tiene que deslumbrar en una alfombra roja.

Entre ellos destaca su combinación más icónica con un abrigo rojo y un conjunto de falda y blusa con diferentes tonalidades de azul. Además, como color complementario agregó el negro para unas botas chuncky y el plata para los accesorios.

Estos dos colores son perfectos para combinar en un mismo look. (Foto: IG @barbieferreira)

