5 pantalones anchos con los que María León confirma que los skinny jeans son cosa del pasado

Desde que inició el 2022, el debate sobre la muerte oficial de los skinny jeans comenzó a ganar relevancia, pues cada vez era más común ver cortes holgados. Y si bien es cierto que muchas personas aún se resisten a dejarlos en el pasado, otras más, como es el caso de María León, ya agregaron a sus básicos del guardarropa los pantalones anchos más deseados y virales de la temporada, pues además de ayudar a lucir a la moda, son la tendencia preferida del verano.

Basta con prestar atención a las últimas fotos que la cantante y actriz ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, pues ahora destaca un feed lleno de looks en los que los pantalones anchos son los grandes protagonistas. Por supuesto, no sólo se trata de llevar la tendencia preferida del momento, sino también saber cómo lucirla con el mejor estilo y para ello no hay mejo opción que María León, quien ya es todo un referente en el mundo de la moda.

En lo que respecta a los pantalones anchos, la intérprete de "Una llamada perdida" ha presumido más de un estilo, desde prendas de vestir hasta jeans, e incluso modelos con estampados. Pero además de todo lo anterior, tiene todos los secretos para estilizar la figura y a continuación te revelamos cada uno de ellos, así que toma nota de cada uno.

Pantalones de tiro alto

Uno de sus últimos looks es este pantalón ajustado hasta las rodillas y de ahí destacan unas campanas anchas, perfectas para crear balance en la figura, especialmente cuando se tiene mucha cadera. Algo importante de señalar de este atuendo es que es fundamental buscar modelos que tengan tiro alto, ya que este pequeño detalle ayuda a marcar la cintura.

Además, si se trata de un pantalón con estampado, la prenda que lo acompañe debe ser lisa y para ello María León lució un top metálico que contrasta con el dorado y negro. Por otro lado, este tipo de pantalones son ideales para usar con tacones, en especial si se trata de sandalias, pues ayudan a lograr un efecto de piernas kilométricas.

Mientras que, si lo que se busca es lograr un look monocromático o "total white", la opción ideal es llevar un pantalón holgado en color blanco con un top; mientras que para darle un toque extra, se puede usar una prenda extra que ayude a darlo color al atuendo. Un buen ejemplo es el saco floreado que María León lució.

Los accesorios también son clave para María León. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Combinar el maquillaje con el color del saco es otro gran secreto de moda de la cantante. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Pantalones pata de elefante

Los pantalones anchos comenzaron a ganar mucha popularidad con los "pata de elefante", es decir, que las piernas son holgadas dese que caen de la cintura y la intérprete de "Perro Amor" los ha usado con estilos totalmente diferentes, primero con una imagen más formal con un traje tipo sastre y una blusa negra con transparencias. Aunque otra opción más bien del street style, es llevarlos con un look monocromático azul con camiseta y tenis.

Sobre este último atuendo es importante recordar que este 2022 la muerte de los skinny jeans revivió los pantalones de colores, por lo que además del blanco y azul, se pueden sumar otros como el fucsia o el verde, dos de los preferidos de esta temporada y que además son virales en redes sociales.

De nuevo María León demuestra que el tiro alto es ideal para estos pantalones. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Cubrir el calzado con el pantalón ayuda a dar un efecto de piernas kilométricas. (Foto: Instagram @sargentoleon)

Jeans

Por supuesto, los pantalones holgados no sólo son para los modelos anteriores, ya que en jeans también son una gran sensación e incluso pueden llegar a ser más fáciles de combinar. Prueba de ello es que María León ha hecho del denim una prenda totalmente suya al combinarla con tops floreados.

Cabe destacar que como el gran ícono de la moda que es la actriz, no tiene miedo de jugar con su estilo y se ha lucido como nunca al usar jeans holgados con tenis de diferentes colores.

Así impuso moda María León. (Foto: Instagram @sargentoleon)

SIGUE LEYENDO

Michelle Salas y los secretos de moda con los que es la reina del street style

Este es el look ideal para usar mom jeans en la oficina

Bikinis: 5 tendencias de moda que lucirán este verano para verte como Belinda