María León presume la figura perfecta con el bikini neón más deseado del verano

Las famosas no dejan de compartir sus mejores fotos luciendo el bikini ideal para conquistar este verano y esta tarde María León se sumó a esta tendencia para su figura torneada por el ejercicio y enviar un gran mensaje de empoderamiento y amor propio, dos aspectos con los que encendió la red.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante presumió un vientre plano y abdomen de acero al lucir un bikini revelador con el que también demostró que es una amante de la moda y de las mejores tendencias del momento, como son los colores neón que están granando terreno en el mundo de las famosas. Por supuesto, el de María León causó furor ya que además de combinar un tono coral, el top tipo strapless cuenta con detalles blancos y grises.

"Nunca me había sentido tan fuerte como ahora; de mente, de cuerpo, de espíritu y de corazón", escribió para acompañar su foto en traje de baño.

Por supuesto, además del mensaje motivador, la intérprete de "Una llamada perdida" dejó ver a detalle cada uno de los resultados de su intensa rutina de ejercicio que no sólo incluye cardio, sino también sesiones de pole dance con las que la cantante ha roto tabúes al demostrar que se trata de una disciplina más y que ayuda al empoderamiento de las mujeres.

María León siempre comparte videos entrenando. (Foto: Instagram @sargentoleon)

En la foto de María León destacan unos brazos fuertes, un abdomen marcado junto a una mini cinturita, así como unas piernas torneadas en las que incluso se marcan a detalle cada uno de sus músculos mientras que para su look, destacó por una imagen natural, como acostumbra, y sin una sola gota de maquillaje.

"Estoy amando lo escribo, con quien escribo, lo que canto, a lo que suena. Amo tu compañía y y que me amas como yo me amo. Amo servirte en canciones, darte abrazos, sacarte la risa, incomodarte, agradecerte, no tomarnos tan enserio. Amo ser sargentosa, sexy, mezcalera, mal hablada, vulnerable, torpe, imprudente, también a veces solo ser espectadora, amo que morirme en la raya me da vida y que tu amor es un motor para darte lo mejor de mí", se lee.

La publicación rápidamente recibió el apoyo de sus seguidores y en pocos minutos superó los 53 mil me gustas, mientras que en los comentarios la llenaron de halagos no sólo por su belleza natural, sino también por el lanzamiento de su último álbum "Alquimia". "Nos regalaste un disco maravilloso", "tú brillas con luz propia", "bellísima" y "hermosa" son algunos de los mensajes que se leen en la foto.

Por supuesto, esta no es la primera vez que María León eleva la temperatura por compartir fotos en bikini y con cada una de ellas ha demostrado lo enamorada que está de su figura. Además, desde Instagram siempre presume ser una amante de la moda, no sólo al imponerla con looks como llevar tenis de diferentes colores, sino también por seguir las grandes tendencias del año, como ocurrió la tarde de este domingo.

