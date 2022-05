Bikinis de colores neón para robar miradas en la playa al estilo de Manelyk

Manelyk no deja de ganarse el corazón del público, ahora por su talento como bailarina en "Las Estrellas Bailan en Hoy", en donde también se ha lucido con los vestuarios más sorprendentes que además la ayudan a resaltar su belleza. Por supuesto, esto no es nada nuevo, ya que la influencer es uno de los grandes íconos de moda del momento; por supuesto, su influencia no sólo incluye sus looks del día a día, sino también los bikinis con los que se roba todas las miradas desde la playa.

Y es que la también modelo de 33 años tiene una de las figuras más envidiadas de las famosas y a la que le ha sacado provecho con bikinis de colores neón, pues éstos son una de las grandes tendencias del año y que además lucen perfectos al ir a disfrutar de la playa, justo como lo ha realizado Manelyk en más de una ocasión, pues según lo que ha dejado ver con sus fotos de Instagram, es que estos destinos tropicales son sus favoritos.

Aunque los colores neón pueden resultar demasiado atrevidos para algunos, lo cierto es que la clave está en lucirlos con orgullo y sin miedo al qué dirán. Por supuesto, a lo anterior se suma el llevar las prendas que siguen las últimas tendencias de la moda como pueden ser los tops de mangas largas de red y bragas de tiro bajo que ayudan a enmarcar las caderas.

Manelyk en bikini amarillo disfrutando de la playa. (Foto: Instagram @manelyk_oficial)

Los diseños de red no son la única opción para causar sensación en la playa, pues los trajes de baño tipo crochet también son la sensación del momento y aunque los tejidos pueden conformar toda la prenda, Manelyk afirmó que esta tendencia también se puede usar con pequeños detalles. Un ejemplo es este bañador rosa neón en cuyo top destacan algunos tejidos.

De acuerdo con la influencer, los bikinis por sí mismos no son suficientes para lucir a la moda, por lo que si lo que se busca es arrebatar miradas, lo ideal es agregar kimonos, pañuelos para el cabello, pulseras, cadenas para la cadera y lentes de Sol, así como sombreros pesqueros, que son los favoritos de otras figuras como Danna Paola y Hailey Bieber.

Algo que también se debe de tomar en cuenta es que los accesorios son clave para lucir con estilo en la playa. (Foto: Instagram @manelyk_oficial)

Los pañuelos para el pelo también son perfectos para llevar pequeños destellos en tonalidades neón. (Foto: Instagram @manelyk_oficial)

Los trajes de baño fluorescentes se quedarán todo el verano y Manelyk los ha usado con el mejor estilo, no es sorpresa que esa sea la razón por la que destronó a Brenda Zambrano como la reina de esta tendencia y de quien ya te habíamos compartido sus mejores bikinis para un estilo "fosfo, fosfo".

Y es que como se puede ver con los bikinis de Manelyk, variar los diseños, formas y colores es clave para siempre lucir perfecta, además, estos tonos tan brillantes son la mejor opción para una sesión de fotos desde la orilla del mar, algo en lo que la modelo también es experta, prueba de ello son estos dos últimos looks en bañadores con colores como el rojo y el fucsia.

Finalmente, como te adelantábamos, los accesorios son piezas fundamentales si es que se quiere presumir el mismo estilo de Manelyk, por lo que la joyería siempre resulta indispensable para resaltar cada una de las curvas del cuerpo.

Esta tendencia también queda perfecta con los bañadores más clásicos con corte triangular. (Foto: Instagram @manelyk_oficial)

Collares largos como el de Manelyk es perfecto para marcar la figura. (Foto: Instagram @manelyk_oficial)

