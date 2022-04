Aislinn Derbez tiene los looks perfectos para usar estas vacaciones

Aislinn Derbez es una de las famosas más queridas y que además destaca por su buen gusto al vestir, pues siempre que presume un nuevo look enciende las redes sociales no sólo por su belleza natural, sino por llevar las mejores tendencias del momento y esta primavera no es la excepción. Así que si estás preparando tus maletas para estas vacaciones, puede que la famosa te ayude a tomar inspiración.

Y es que a través de su cuenta de Instagram ha compartido todas las prendas que no te pueden faltar en las próximas vacaciones con motivo de Semana Santa, así que presta atención y guárdalas en tu maleta para lograr los looks perfectos y lucir al último grito de la moda.

Enterizos

Los enterizos se han convertido en la prenda que todo el mundo está usando para toda ocasión y tienen ese toque primaveral que, sin duda, se busca lograr en el mes de abril. Aunque puedes apostar por muchos diseños y materiales, el denim es perfecto para este momento del año y prueba de ello es que todas las famosas, incluyendo a Aislinn Derbez, lo están vistiendo.

Sin embargo, debes procurar que las piernas de la prenda sean lo suficientemente anchas para cumplir con la tendencia preferida del año; no olvides que este 2022 todas las prendas holgadas triunfarán. Así que un corte acampanado bastará; mientras que para el toque final del look es necesario agregar un sombrero playero, de calzado, unas sandalias o tenis blancos bastarán.

¡Presume tu espalda! 5 tips para usar escote sin que tu brasier arruine el escote

Looks total denim

Como te advertimos, los looks con mezclilla serán los grandes protagonistas del año, pues famosas como JLo y Aislinn Derbez han comenzado a usar esta tendencia en muchos de sus outfits con estilos totalmente diferentes, pues además de los enterizos, se puede crear una imagen total denim.

Y uno de los más sensuales lo llevó la protagonista de "A la mala", con unos jeans de tiro alto y holgados que combinó con un top de mezclilla. Para terminar de lucir perfecta, agregó como accesorios un par de brazaletes plateados y collares que acompañan el escote de la prenda.

Vestidos largos en corte A

Por otro lado, en tus próximas vacaciones no pueden faltar los vestidos largos en colores neutros que te ayuden a mantener el cuerpo fresco de las altas temperaturas. Además, nadie puede negar que son la prenda perfecta para disfrutar de la playa, sobre todo en esos momentos en los que no tienes planeado ir a nadar.

Finalmente el corte 'A' ayudará a estilizar la figura al hacerla ver más larga, algo que resulta ideal para las mujeres más bajitas; mientras que para las que tienen hombros anchos, la caída de la falda dará armonía al hacer ver unas caderas más grandes.

Mini shorts

Por otro lado, Aislinn Derbez dio con los mini shorts ideales para disfrutar de los días de descanso que dan estas vacaciones de Semana Santa y para esta prenda se olvidó del denim, pues apostó por telas frescas tipo manta. Algo que llama mucho la atención de este diseño es que tiene olanes que ayudan a que la prenda luzca como una falda.

Además, es ideal para dar volumen en la cadera, algo que las mujeres con poca cadera pueden usar a su favor para crear armonía en el cuerpo. De acuerdo con la hija de Eugenio Derbez, esta tendencia se puede llevar con tops o con la parte de arriba de un bikini y unos tenis blancos.

Bikini crochet

Finalmente, algo que no puede faltar en tu maleta es un buen bikini y para ello no hay mejor opción que sumarse a la tendencia del crochet que es toda una sensación entre las famosas de todo el mundo como Hailey Bieber, quien ha demostrado que los tejidos se deben llevar hasta en los sombreros.

Por su parte, Aislinn Derbez arrebató suspiros hace unos días al compartir una foto presumiendo su figura con un bikini blanco tejido; este bañador de dos piezas además tiene los complementos perfectos con cintas ajustadas por detrás de los hombros, por debajo del pecho y a la altura de la cadera.

Con estos looks podemos afirmar que causarás sensación y te robarás las miradas de todos, sin importar si tu plan de vacaciones es ir a la playa o algún otro destino, pues todas estas son las últimas tendencias de moda del momento.

