De Eiza González a Danna Paola: Las famosas confirman que el corset está de moda

La temporada primavera-verano tiene como protagonista al corset, la prenda que grandes casas de moda como Versace han puesto en tendencia y muchas famosas como Danna Paola, Eiza Gónzalez, Olivia Rodrigo y las hermanas Bella y Gigi Hadid están usando en sus mejores looks; sin embargo, las mexicanas llegaron a demostrar que tienen el mejor estilo.

Esta prenda que es lo último en tendencias y que para el 2022 es un básico del guardarropa tuvo su origen en la Edad Media y en diversos siglos y décadas ha ganado mucha popularidad por ser magnífico para definir la figura, además logra marcar una mini cintura y a levantar el busto.

Ahora, el corset logra más que eso al darle un toque extra a los looks que, dependiendo del estilo, pueden pasar de algo casual al completo perfecto para los outfits más elegantes y sofisticados. Para comprobarlo no hay nadie mejor que Danna Paola y Eiza González, quienes lo han lucido en más de una ocasión con looks totalmente opuestos y han encendido las redes.

¿Quién tiene el mejor estilo?

Por un lado, Danna Paola y sus característicos looks del street style han demostrado que para lucir un corset no sólo se necesitan los vestidos, pantalones y blazers más elegantes, sino que con un estilo más casual también sobresalen mucho y sobre todo dan ese toque primaveral y veraniego que tanto se busca en esta temporada.

En una de sus más recientes publicaciones de Instagram, la intérprete de "Calla Tú" dejó en claro que el denim es uno de los mejores complementos de esta prenda de tendencia; sin embargo y como te hemos advertido, el 2022 es el año perfecto para adoptar otros cortes de pantalones, por lo que los skinny jeans no son una opción.

De acuerdo con Danna, al lucir un ajustado corset blanco, con tirantes y detalles que ayudan a estilizar la figura, el balance perfecto son unos baggy jeans, el pantalón más popular del momento. Y para terminar de lucirlo con estilo, el tiro medio es el recomendado.

Por otro lado, Eiza González tiene un estilo de los más envidiados en el mundo de la moda y para sumar los corsets a su colección de ropa lo ha hecho con sofisticados looks que incluyen faldas largas, camisas de cuello y botones, además de brillos. Con esta forma de apropiarse de esta prenda, la famosa de Hollywood se ha convertido en toda una sensación en redes sociales.

No por nada la actriz de "Ambulance", se ha convertido en todo un referente de la moda, y entre sus mejores combinaciones con corset destaca una pieza de lujo repleta de diamantes de la firma Nué Studio con la que además se sumó a la lista de celebridades que mostraron su apoyo a Ucrania tras el conflicto con Rusia. Para este look la también cantante lució una falda larga en color negro

Sin embargo, su ben gusto para vestir también la ha llevado a combinar el corset con la otra gran tendencia del momento: una falda larga con transparencias. Para presumir su cambio de look con el cabello más rubio que nunca, Eiza González compartió una sesión de fotos en las que combinó estas dos prendas con una camisa larga de botones y cuello alto.

Con esta combinación, la famosa lució unas piernas largas a las que agregó unas botas altas en tono nude. Además, marcó una mini cintura con el corset y un pequeño cinturón que la prenda trae incluido.

No cabe duda que las dos famosas tienen un estilo increíble que las hace lucir las mejores tendencias del momento de la forma en la que se sienten más cómodas, pues la seguridad con la que se han apropiado de los corsets se ha convertido en uno de los temas favoritos de discusión en redes sociales.

Además, es innegable que sin importar lo que usen o las tendencias de maquillaje que lleven, siempre lucen hermosas y logran conquistar el corazón de sus millones de fans.

