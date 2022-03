Mauricio Ochmann felicitó a su exsuegro Eugenio Derbez, pero él no le contestó; ¿están peleados?

Mauricio Ochmann y su ex suegro Eugenio Derbez al parecer no terminaron en los mejores términos, pues Mau felicitó al actor tras ganar en los Oscar, pero fue desairado. Y es que “CODA: Señales del Corazón” se llevó el máximo galardón a Mejor Película, en la cual participó el mexicano, por lo que muchas personas lo felicitaron, pero él no contestó todas.

Durante la conferencia de prensa de la película “¿Y Cómo Es Él?”, en la que Mauricio habló el tema: “Eugenio Derbez soñaba con estar en Los Oscar, tiene esa historia muy personal con su mamá y de repente verlo ahí, dices: los sueños se cumplen. O sea, ese es el mensaje que deberíamos estar dando para que la gente realmente siga lo que le apasiona, sea lo que sea”, comentó.

Pese a que su ex yerno le mandó un mensaje, Eugenio no ha tenido el tiempo de contestarle: “Ya le escribí, espero que ya le haya llegado la felicitación… lo felicito a través de ustedes también. No pasa nada, yo estoy muy feliz por él”, expresó quien fuera pareja de Aislinn Derbez.

Mauricio y Aislinn tuvieron una hija

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann estuvieron juntos casi 6 años. La pareja de actores mexicanos Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fue considerada una de las más sólidas y tuvieron una hija. Terminaron en 2020.

Aislinn contó el año pasado que terminó con Mauricio porque su principal error fue hacer demasiado juntos, compartir tanto uno con el otro que perdieron su identidad personal y llegaron a responsabilizarse uno al otro de su felicidad, algo que hoy entiende, es un trabajo individual. Ella siempre ha comentado sobre la importancia de no olvidarse de uno mismo cuando se es parte de una relación de pareja.

Tanto Mauricio y Derbez tienen nuevas parejas y son muy felices, pero siguen siendo los padres de Kai y buscan llevarse lo mejor posible por el bienestar de su hija, es por eso que conviven como familia.

