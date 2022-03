Aislinn Derbez enamora a todos en redes sociales con minibikini crochet: FOTO

Aislinn Derbez es una de las mujeres más guapas y talentosas de México, por lo que siempre que aparece en un nuevo proyecto o en sus redes sociales termina por enamorar a más de uno. En esta ocasión la hija mayor de Eugenio Derbez compartió una foto en su cuenta de Instagram donde dejó a más uno con la boca abierta.

La actriz utilizó sus redes sociales para enamorar a todos sus fans. En la postal que compartió dejó claro que tiene un cuerpo digno de envidiar; además de compartir el traje de baño ideal para estas vacaciones de semana santa. En la publicación dejó un bonito mensaje para sus casi 12 millones de seguidores.

El bikini tiene un diseño especial, ya que parece tejido y cuenta con unas líneas en la parte inferior del traje de baño. En el top cuenta con un detalle en la parte del centro del sujetador. La prenda es de color blanco.

El mensaje

Además de compartir la foto donde se le puede ver espectacular, la hija de Eugenio Derbez dejó una bonita reflexión sobre la libertad, donde dejó claro cómo siente la libertad y de paso le preguntó a sus fans qué los hace sentir más plenos en este sentido.

“Últimamente me ha sorprendido experimentar que mi libertad está MUY relacionada con mi disciplina. Antes pensaba que la libertad se trataba más de hacer lo que quiero cuando se me antoja; y aunque se siente bien por un rato difícilmente me traía bienestar y estabilidad a largo plazo. Y como en esta vida es un dar y recibir; he notado cómo la recompensa y la sensación de libertad es directamente proporcional a mi voluntad y mi esfuerzo”, escribió la también modelo.

Esta foto y reflexión no pasó desapercibida entre sus fans que la llenaron de likes de inmediato, así como de muchos comentarios donde le recordaron lo guapa que es y lo mucho que la quieren. Entre los mensajes aparecen muchos corazones y fueguitos; además de palabras como “Hermoso tu corazón” y “Odio las reflexiones con una foto sexy pero esta reflexión está buenísima”.

