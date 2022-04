El peinado de los 90's que las famosas pusieron en tendencia esta primavera

El mundo de la moda trajo de regreso muchas de las tendencias que reinaron en la década de los 90's que van mucho más allá de la ropa, pues se recuperaron algunas ideas que tanto influencers como famosas rápidamente comenzaron a llevar y a un par de días de haber compartido sus mejores fotos, el feed de Instagram había coronado a este peinado como el preferido para usar en primavera, ya que tiene la vibra única que encaja en toda ocasión, como bien pueden ser los festivales de música.

Basta con voltear a ver los looks que su vieron en el Coachella, donde muchas famosas, entre ellas Hailey Bieber y Kendall Jenner, lucieron con el mejor estilo para comprobar que si se quiere causar sensación, no basta con llevar la mejor y más lujosa ropa, sino también acompañarla con el peinado de temporada que, sin duda alguna, reinará todo el mes de mayo y lo que resta de la primavera. Así que no dejes de leer si quiere recrearlo para estar en tendencia.

Así ha presumido Hailey Bieber este peinado en redes sociales. (Foto: Instagram @haileybieber)

Paso a paso: Así se lleva la melena suelta y trenzada

Se trata de un peinado con cuatro trenzas delgadas que permiten llevar una melena (de preferencia con un largo XL) suelta y con unas cuantas ondas suaves que dan el último toque de estilismo y vibra primaveral. La mejor parte de esta nueva tendencia es que es muy fácil y rápida de realizar, además que es el complemento perfecto para aquellas personas que quieren llevar peinados, pero presumir el cabello suelto.

De acuerdo con lo que se ha visto en este peinado de primavera, hay un gran cambio a lo que se había visto meses atrás con Gigi Hadid, quien sólo llevaba unas finas trenzas en la parte frontal de la cabeza. Ahora el look se ha renovado y para crearlo hay que hacer una raya justo por en medio, pues será la guía para realizar el trenzado.

Este peinado es la combinación perfecta para un recogido con el resto de la melena suelta. (Foto: Instagram @haileybieber)

Posteriormente y siguiendo la línea trazada, se deben tomar dos mechones de cabello que puede variar dependiendo del ancho que se desee en el trenzado; cada uno se debe peinar por separado para que las trenzas caigan hacia los laterales de la melena y ayuden a enmarcar el rostro.

El siguiente paso es tomar otros dos mechones de cabello cercanos a la raya de en medio, con al menos cinco centímetros de separación de las primeras trenzas; se repite el trenzado y estarás lista para presumir el peinado que todas las famosas están luciendo esta temporada. Aunque nuestro gran consejo es no tomar mechones demasiado gruesos, sobre todo quienes tienen poco cabello, para que la caída de la melena luzca perfecta y natural.

Hailey Bieber y Kendall Jenner han apostado por complementarlo con ondas suaves en el resto del cabello, pero este peinado de los 90's también se puede llevar con lacios perfectos, muy al estilo de Dua Lipa, quien también se ha sumado a la fiebre por las trenzas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que las famosas ponen las trenzas como un peinado protagonista, pues si algo han dejado claro en las últimas semanas, es que se pueden llevar en todos los estilos, desde las trenzas más perfectas y con pasadores chunky, como la estrella pop, Olivia Rodrigo, hasta aquellas desenfadadas y con mechones de cabello sueltos que permiten una imagen más casual y perfecta para quienes aman el street style y que además quieren lucir perfectas y a la moda esta primavera.

Dua Lipa ha llevado estas cuatro trenzas muy delgadas y con el cabello alaciado. (Foto: Instagram @dualipa)

En cambio, la modelo Kendall Jenner ha apostado por sólo llevar las dos trenzas frontales. (Foto: Instagram @kendalljenner)

SIGUE LEYENDO

Flequillo francés, la tendencia perfecta para este verano

¡Olvídate del frizz por la lluvia!, estos son los secretos de belleza que debes realizar

Corte pixie vuelve a estar en tendencia, afirma el nuevo look de Bella Hadid