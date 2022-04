Flequillo francés, la tendencia perfecta para este verano

Si creías que lo habías visto todo con las tendencias del cabello para esta primavera, prepárate porque los estilos para el verano están comenzando a hacer su gran aparición en los looks de las famosas e influencers, quienes tanto en proyectos como en festivales de música como el Coachella impusieron moda veraniega y el flequillo francés es de lo que más se verá.

Así que si buscas un cambio de look, pero con un estilo no tan radical que implique cambiar el tono de tu cabello o despedirte de una melena XXL, apostar por un discreto y sofisticado flequillo francés será la mejor opción, no sólo para estar en tendencia este verano, sino también para estilizar tu rostro.

Entre las famosas que ya apostaron por este corte de cabello destaca la actriz de "Euphoria", Sydney Sweeney, quien apareció con un nuevo look del que nadie puede dejar de hablar, pues es perfecto para casi todos los tipos de rostros creando un efecto alargador que ayuda a estilizar la cara; por si ser favorecedor no es suficiente, la otra buena noticia de este flequillo es que es fácil de peinar y no tendrás que preocuparte por él.

Así luce este flequillo largo. (Foto: Instagram @sydney_sweeney)

¿Cómo pedir este fleco en la estética?

La principal característica de este fleco francés es que tu estilista no deberá tomar mucho de tu cabello y a pesar de ello logará darle volumen no sólo con el largo, sino también con unas ondas muy sabes que a la vez resultan ideales para darle movimiento a la melena. Mientras que la altura, se caracteriza por ser un poco más largo que el de la cortina y, por supuesto, también es degrafilado.

Para peinar este flequillo francés es muy importante que lo hagas con una raya en medio de la cabeza, pues esto garantizará estilizar el rostro y además lucir perfecto y de la forma correcta para que el degradado luzca perfecto y arreglado. Algo a destacar es que no sólo favorece a todas las formas de la cara, sino también a los tipos de cabello, desde los más lacios hasta los rizados.

Puedes peinarlo hacia los lados o dejar un poco de cabello sobre la frente. (Foto: Instagram @bcn21)

Otra de las ventajas de este corte es que al ser un poco largo resulta perfecto para variar estilos a lo largo del verano es decir, que por unos día puedes peinarlo para que se esconda en tu melena -sobre todo si apuestas por la raya en medio-, o bien, dejarlo sobre el rostro para alargarlo y cubrir las orejas con un estilo más bien desenfadado,

Por otro lado, se suma a las grandes tendencias para el cabello que no requieren de mucho mantenimiento, por lo que no tendrás que ir a cortarlo constantemente, como sí ocurre con el flequillo recto. Además, es de los flecos más fáciles para dejar crecer el cabello en cuanto sientas que este estilo ya no va contigo.

Se puede llevar con melenas largas y cortas. (Foto: Instagram @peluqueria_jonathan_rueda)

