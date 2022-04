Trenzas: Este es el peinado que dominará esta primavera

El 2022 empezó con un peinado de trenzas delgadas para enmarcar el rostro, mientras que el resto de la melena se llevaba suelta con un lacio extremo o con ondas suaves; sin embargo, la llegada de la primavera trajo un cambo bastante importante que todas las famosas del momento ya están usando.

Ahora, el peinado evolucionó a dos trenzas bajas con las que, por supuesto, se recoge toda la melena a excepción de algunos mechones de cabello que ayudan a dar esa imagen desenfadada que se mantiene como una de las grandes tendencias de esta primavera.

Y aunque las dos trencitas son uno de los peinados más clásicos y que nunca pasan de moda, la socialité y empresaria Kim Kardashian llegó a demostrar que es la forma correcta para llevar el cabello esta temporada de calor. Además, dio el toque hawaiano que todos buscan en sus visitas a la playa al agregar el accesorio más primaveral.

Gigi Hadid es una de las famosas que lleva este peinado. (Foto: Instagram @gigihadid)

Desenfadadas e imperfectas, así se deben usar las trenzas este 2022

De acuerdo con la estrella de "Keeping Up with the Kardashians", para este peinado es necesaria la raya en medio y ya con el cabello dividido, comenzar a trenzarlo justo por debajo de las orejas. Además la trenza no debe ser completa, pues se deben dejar al menos 10 centímetros de cabello suelto.

Para su look, Kim Kardashian también agregó una flor para darle el toque final de la primavera, así como un collar hawaiano; mientras que para su atuendo lució el color de la temporada: el rosa, con un top y un mini short.

La empresaria impuso una nueva tendencia con esta foto. (Foto: Instagram @kimkardashian)

Sin embargo, no es la única forma de llevar las trenzas esta primavera, pues Hailey Bieber recientemente compartió en sus redes una selfie en la que luce el mismo peinado. Aunque para lograrlo, la modelo optó por un look desenfadado en el que el trenzado luce despeinado.

Además, la esposa de Justin Bieber dejó sueltos varios mechones de cabello que funcionan como un fleco largo para enmarcar el rostro y darle un toque diferente a las trenzas. Por otro lado, agregó como accesorio final una gorra que bien se podría sustituir por un sombrero crochet, que es la gran tendencia para la temporada primavera-verano.

Hailey Bieber le dio a las trenzas una imagen desenfadada. (Foto: Instagram @haileybieber)

Un peinado similar también lo lució Kendall Jenner, pues el año pasado para promocionar su tequila apareció con un par de trenzas perfectas y delgadas, pero siguiendo esta imagen desenfadad con varios mechones de cabello fuera de su lugar.

Además, la socialité combinó sus trenas con unos jeans de tiro alto y un top blanco, la combinación básica y perfecta para disfrutar de esta temporada de calor, sin importar la edad.

Kendall Jenner lleva las trenzas más delgadas y en tendencia de la temporada. (Foto: Instagram @kendalljenner)

Y la mayor prueba de que este peinado es para cualquier edad, es que la diva pop de la generación Z, Olivia Rodrigo, también ha lucido dos trencitas, aunque más al estilo de Kim Kardashian, con un trenzado perfecto que a la vez deja las puntas lacias; sin embargo, lo que la hace lucir diferente son los accesorios que la cantante seleccionó.

Pues con seis clips para el pelo agregó el color que tanto se busca en esta temporada primaveral. Así que si no quieres perderte de esta tendencia, inspírate de los rostros más importantes del momento y recrea sus looks.

Olivia Rodrigo dio el toque final al peinado con clips para el cabello. (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

