5 tips eficaces para eliminar para siempre la humedad en tu hogar

Uno de los típicos problemas que se suelen presentar al interior de una casa o departamento es la aparición de hongos y moho en las paredes debido a la presencia de humedad, el cual si no se es tratado a tiempo puede provocar daños no solo en las paredes de las habitaciones sino también generar problemas a la salud en quienes residen al interior del inmueble.

La humedad es una situación a la que cualquier hogar puede estar expuesto y puede prevenirse con anticipación ya que su aparición es lenta y notoria, pero también progresiva. Son diversos los factores que provocan la aparición y el crecimiento de moho al interior de una vivienda, pero también existen diversas formas de frenar su propagación.

Una de las tantas maneras que tiene moho para ingresar a un inmueble es mediante las puertas y ventanas, cuando yacen abiertas, a través de los ventiladores, sistemas de aire acondicionado o de calefacción. Estas partículas que se encuentran circulando en el también se pueden impregnar en zapatos, prendas de vestir, los bolsos e incluso en el pelaje de las mascotas.

5 tips de limpieza para eliminar la humedad y los hongos

Sigue estas recomendaciones y desaparece la humedad de tu hogar. FOTO: Especial

Si ya has detectado la aparición de moho y humedad en tus paredes, aún estás a tiempo de actuar y evitar se propague, para ello te compartimos 5 efectivos tips de limpieza para eliminar este inconveniente desde la raíz. Recuerda que los resultados los verás al poco tiempo, ya que se traduce en una disminución de la humedad y la desaparición de los hongos.

1) Mantén abiertas tus ventanas: Esto permitirá que ni el moho ni otras impurezas se acumule en las paredes de tu hogar, ya que la ventilación contribuye a secar de manera natural tu casa y así evita que se creen las condiciones para que se forme la humedad. Incluso, debes considerar que el aire que entra de la calle ayuda a evitar problemas de salud causados por aquellos virus que se alojan diversos espacios y que pueden salir a través de la ventilación de tu casa.

Los consejos son prácticos y fáciles de aplicar. FOTO: Pixabay

2) No tiendas la ropa dentro de tu casa: Poner a secar la ropa al interior propicia no solo la aparición de humedad, sino también de los malos olores, esto debido a que, en ocasiones, la ropa no se seca de manera adecuada.

3) Usa sal marina: Utilizar de manera frecuente este ingrediente natural contribuirá a acabar con la humedad en diferentes espacios del interior, en particular aquellos que permanecen aislados o cerrados. Esto se debe a que la sal marina ayuda a desinfectar y neutralizar los olores, al tiempo que impide que formen manchas de moho en las superficies.

Procura proteger tus manos y nariz a la hora de hacer la limpieza. FOTO: Pixabay

4) La magia del vinagre blanco: La eficacia de este producto ya ha sido probada por numerosos estudios en donde se recomienda para la limpieza del hogar. Se puede utilizar en diversas superficies como el suelo, los vidrios e incluso la ropa. Para utilizarlo requerirás los siguiente: media taza de vinagre blanco (125 ml), un cuarto de taza de agua (62 ml) y una botella con atomizador. Y podrás utilizarlo de la siguiente manera:

Diluye el vinagre con el agua y verterlo en atomizador

Agita el frasco y rociar el líquido sobre las manchas de humedad

Dejalo ventilar para que se seque

Aplica durante una semana seguida

En caso que la humedad no desaparezca, utiliza el vinagre puro

5) Bicarbonato de sodio: Este es otro producto natural efectivo para desaparecer la humedad y los hongos en tu hogar, ya que al igual que el vinagre, el bicarbonato es un elemento sumamente recomendado en cuestiones de limpieza, tanto por su efectividad como por su precio accesible. El bicarbonato ayuda a eliminar la humedad gracias a sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Además que tienen una gran capacidad de absorción”.

SIGUE LEYENDO:

Sigue estos consejos para limpiar la bocina de tu celular y mejorar la calidad del sonido

Feng Shui: Así debes preparar tu casa para la llegada de la primavera

Conoce el orden ideal para limpiar la casa de manera rápida y prolija