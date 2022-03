Feng Shui: Así debes preparar tu casa para la llegada de la primavera

El próximo 20 de marzo será el equinoccio de primavera y aunque es la fecha perfecta para cargarnos con las mejores energías, previo a la llegada de la temporada también podemos realizar pequeñas acciones, principalmente en la casa, con las que es posible atraer todo lo bueno y lo positivo.

Además, al igual que en el occidente, en oriente la primavera representa la temporada más importante del año, por lo que recurrir a la filosofía china del Feng Shui no es novedad y a continuación encontrarás toda la información que necesitas para hacer de tu hogar un lugar más armónico y prospero tanto para ti, como para el resto de personas que lo habitan.

Ya que como recordarás, el Feng Shui se basa en la ocupación armónica y consciente de todos los espacios que hay en tu casa, oficina y otros lugares; de esta forma, se consigue que todo fluya de manera correcta y para ello hay que proteger el "Chi", es decir la energía positiva.

Al igual que con el Año Nuevo Chino, la llegada de esta temporada primaveral tiene que acompañarse por una serie de rituales que sirven para prepararse para todo lo que viene y por supuesto eso incluye el flujo de la energía positiva. Pues además de los famosos baños de Sol con los que el cuerpo se nutre con los primeros rayos primaverales, aspectos como una correcta limpieza y aprender a dejar ir pueden favorecerte significativamente para los siguientes meses.

Debes deshacerte de objetos rotos, pues impiden que la energía positiva se quede. (Foto: Pexels)

Feng shui: ¿Cómo ordenar mi cuarto para dormir mejor?

¿Cómo se prepara el hogar antes del equinoccio?

Días antes de la llegada del equinoccio de primavera, de preferencia un día antes, debes ponerte manos a la obra y abrir todas las ventanas y puertas de tu hogar, ya que con ello fomentarás dos cosas: la salida del pasado y la entrada de las nuevas energías. Durante este mismo proceso es muy importante que realices una limpieza profunda.

Pues al igual que en el Año Nuevo Chino, barrer y limpiar hasta el lugar más recóndito como los guardarropas, es más que necesario para liberar todo lo que se ha almacenado en los últimos meses y que no se queden para la primavera. Es por ello que también resulta el momento perfecto para deshacerte de todo lo que ya no sirve como espejos rotos, objetos viejos o rotos, y prendas que no uses, por mencionar algunas.

Reacomoda tus muebles. (Foto: Pexels)

Y es que la acumulación de objetos tampoco permite que la energía fluya positivamente en tu hogar, ya que la propia de todo lo que está guardado y es inservible rebota lo positivo. Asimismo, es muy importante que si llevas tiempo pensando en reacomodar tus espacios, muebles, decoraciones e incluso el color de tus paredes, es el mejor momento para hacerlo, pues fomentarás el movimiento de todo lo que se ha acumulado en tu casa.

Otro de los consejos que debes de seguir para preparar tus espacios es seguir algunos rituales como colocar y encender cuatro velas en la sala, pues ayudarán a crear la armonía que necesitas; mientras que en las esquinas o espacios más visitados por tus invitados como la entrada, la sala, comedor y baño, puedes colocar cuarzos rosas, blancos y piedras como la amatista u obsidiana negra, ya que son ideales para la protección.

Los cuarzos son muy necesarios en primavera. (Foto: Pexels)

De acuerdo con el Feng Shui, también puedes agregar en espacios como las habitaciones, los símbolos del Ying-Yang, pues implementarán espacios libres de estrés y preocupaciones.

Finalmente, puedes colocar plantas dentro de la casa para que te ayuden a absorber las malas energías y a atraer lo que deseas. Un buen ejemplo son los árboles de la abundancia, la lavanda o el tomillo.

SIGUE LEYENDO

¿Regalar ropa es de mala suerte? 4 cosas que nunca debes darle a tu pareja

Feng shui: ¿Plantas en casa? Podrían afectar el flujo de energía

Feng Shui: Evita dormir frente a un espejo por esta importante razón