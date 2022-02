Animal print: El diseño que debes incluir en tus looks este 2022

El animal print llegó como el estampado perfecto para usar en ropa, calzado y accesorios, pues tanto las grandes marcas de lujo, como las celebridades como Kim Kardashian, Eiza González, Salma Hayek e incluso la royal Kate Middleton, lo trajeron de regreso y ya está listo para colocarse como uno de los diseños favoritos para llevar todo el 2022.

Sin embargo, debes tener presente que a diferencia de otros años, para los siguientes meses el animal print perfecto es de leopardo y de tigre, este último animal es perfecto para atraer las energías del recién llegado Año Nuevo Chino. Pues si algo se ha visto en firmas como Balenciaga o Roberto Cavalli es que no hay mejor opción que estos felinos, con los que el mundo de la moda se despide de las cebras o jirafas que tuvieron popularidad hace unos años.

(Foto: @roberto_cavalli)

Ahora, las últimas tendencias apuestan por figuras muy marcadas que recuerdan a las manchas de los leopardos y tigres; sin embargo, hay mucho que saber sobre cómo se deben usar de forma correcta, pues así como puede ser el diseño protagonista, como puede ser el complemento en algún accesorio.

Si algo hemos visto en esta temporada invernal es que el estampado animal print triunfa en abrigos, sobre todo tras la nueva campaña de Balenciaga, cuya imagen es Kim Kardashian. La socialité y empresaria dio una importante lección de moda con esta colección, ya que lució un look monocromático en color negro combinado con un abrigo largo con diseño de leopardo.

(Foto: @balenciaga)

Por supuesto, nadie ha dejado de hablar de esta colaboración de la firma con la fundadora de SKIMS, pues al igual que siempre, la famosa llegó a imponer moda, o mejor dicho, a confirmar la tendencia que sí o sí se debe usar en 2022. Cabe recordar que este look icónico no es el único que ha triunfado, pues hace unas semanas la mexicana Eiza Gónzalez apareció con un atuendo magnífico.

Al convertirse en la portada de la revista de moda Vogue, la actriz lució una camisa y pantalón con animal print de leopardo del diseñador italiano Roberto Cavalli con el que causó sensación por lo preciosa y elegante que se veía, prueba de que no importa como estos diseños son los correctos.

Cabe destacar que las prendas de esta firma que conforman la temporada primavera-verano 2022, destacan por diseños en las que los felinos son los protagonistas con estampados de estos dos felinos.

(Foto: @eizagonzalez)

Por su parte, Salma Hayek lo ha tenido claro desde los primeros días del 2022, cuando apareció con un traje de baño de animal print de leopardo con el que encendió el debate en todos lados, pues nadie podía dejar de hablar de la actriz tanto por su belleza, como por su gran acierto en moda. Por si fuera poco, hace unos días le dio la bienvenida al Año Nuevo Chino 2022 con una blusa con diseño de tigre.

(Foto: @salmahayek)

Finalmente, Kate Middleton sorprendió en enero al lucir el animal print de leopardo ideal para lucir discreta y elegante al optar por colores oscuros como el negro y el verde en un vestido largo y de manga larga que combinó con una botas altas y un cinturón.

Así que si aún no tienes prendas como sombreros, cinturones, aretes e incluso zapatos como tacones o mocasines chunky con animal print, toma en cuenta los looks de las famosas y de las reconocidas firmas de lujo, pues tras la Semana de Alta Costura, comenzarás a ver más y más esta tendencia de moda que no puedes dejar pasar.

(Foto: Archivo)

