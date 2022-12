Moda masculina: los 3 errores comunes al usar una corbata

Los trajes son las prendas indispensables en el guardarropa de cualquier hombre, pues denotan elegancia y son perfectos tanto para ir a la oficina como para derrochar estilo en una cena junto a su pareja; sin embargo, existen muchos errores a la hora de usarlos que van desde doblar el ruedo del pantalón hasta no elegir la corbata adecuada. En lo que respecta a este último accesorio, la lista de desaciertos es aún más larga y es por ello que una guía definitiva de lo que no se debe hacer para usarla es indispensable.

Pues a la hora de llevar una corbata se pueden cometer graves errores que "atentan" contra la moda masculina y en lugar de ayudar a conseguir una imagen pulcra y elegante, arruinen el estilo hasta conseguir un look anticuado y desaliñado. Aunque uno de estos terribles desaciertos es no elegir el color o diseño adecuado para combinar con el tipo de traje, esto sólo encabeza la lista y a continuación te contamos todo lo que debes de saber para cuidar tus outfits.

¿Eres perfeccionista?, no debes serlo sólo con el nudo. (Foto: Pexels)

Lucir un mal nudo

Uno de los mayores problemas para quienes usan corbata, especialmente los primerizos, es conseguir el nudo perfecto y es por ello que no sorprende ver tutoriales con millones de reproducciones tan sólo para conseguir el estilo clásico, pero cuando se habla de un mal nudo no sólo implica a los novatos, pues incluso un momento de prisa puede terminar por dañar la imagen entera. Así que siempre que uses este accesorio asegúrate de:

Apostar por lo clásico , en especial si eres novato y sólo puedes hacer el nudo más sencillo

, en especial si eres novato y sólo puedes hacer el nudo más sencillo Con la práctica procura no "casarte" con un solo nudo y agrega variedad a tu imagen

a tu imagen Nunca debe quedar ni muy ajustado ni demasiado suelto

Llevar corbatas muy delgadas

Al igual que con otro tipo de prendas, las corbatas tienen muchos estilos y diseños pensados en cada ocasión y aquellas delgadas terminarán por afectar tu imagen entera, así que debes evitarlas en la medida de lo posible. Un truco al que puedes recurrir es que su ancho sea de al menos 7 centímetros, pues con esto conseguirás el balance perfecto a tu look.

¿Las tienes en tu clóset? (Foto: Pexels)

También es importante recordar lo polémicas que resultan, pues aunque algunos las consideran anticuadas y fuera de moda, para otros es la opción perfecta para lucir un traje de la forma más elegante; sin embargo, no se deben descuidar otros detalles como que el color sea adecuado para el estilo de los trajes. Asimismo, hay quienes recurren a este tipo de corbata como un truco para alargar la figura e incluso hacerla más delgada.

No prestar atención al cuello de la camisa

El último de los errores es manejar una imagen pulcra en la corbata sin una sola arruga, con el nudo perfecto y el posicionamiento correcto, es decir, que no se vea ladeada o que la parte trasera quede a la vista. Por cuidar todos estos detalles se puede olvidar el más importante: que la parte que rodea el cuello no quede perfectamente cubierta por la camisa, así que después de tener tu look completo verifica este paso.

Y en el caso de lucir un suéter para acompañar tu traje, la corbata siempre debe ir por debajo de éste; no cometas el error de sacarla entera o no lucirás a la moda.

