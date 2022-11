Playeras baratas: 5 marcas para hombre de excelente calidad, según Profeco

Las marcas de ropa han ganado mucha popularidad en los últimos días luego que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer la lista de firmas de moda que a pesar de ser muy populares son las peores para invertir, ya que sus materiales destacan por ser baratos y corrientes, algo que afecta la durabilidad de cada prenda. Por supuesto, no todas las ofertas del mercado tienen esta característica, pues según la dependencia también hay otras que sobresalen por su excelente calidad y para hablar de ellas merece la pena dividirlas según la prenda de la que se hable.

Uno de los casos más populares y que todo hombre tiene en su clóset son las playeras que son indispensables para crear looks rápidos y casuales con jeans. Una de las mejores partes es que también se confirma que no siempre lo más caro es lo más accesible, ya existen marcas de excelente calidad y que además destacan por tener precios muy accesibles para todos y con los que las carteras no se verán afectadas. Así que si estás buscando dónde comprar para renovar tu guardarropa, estas tiendas pueden ser grandes aliadas para no gastar una fortuna en ropa "chafa":

Starter calificada como "excelente" en $206

calificada como "excelente" en $206 Reebook calificada como "excelente" en $209

calificada como "excelente" en $209 Sprint calificada como "excelente" en $199

calificada como "excelente" en $199 Dunlop calificada como "excelente" en $239

calificada como "excelente" en $239 Soul Trainers calificada como "muy buena" en $499

Siempre revisa a detalle las prendas que vas a comprar. (Foto: Pexels)

¿Qué se sabe sobre estas marcas?

El pasado mes de octubre, la Profeco compartió un estudio sobre las playeras deportivas que además destacan por ser de "secado rápido", por lo que son perfectas para todos los caballeros que después del trabajo acuden a entrenar o simplemente su diseño les pareció ideal para combinar en un look informal. De acuerdo con los datos, antes de ir a comprar modelos de las marcas anteriores o de tus preferidas, puedes prestar atención a los materiales, que son piezas clave para saber si vale la pena o no invertir en ellas.

Y es que según explican los expertos deben de tener un tejido ideal con el cual se pueda absorber, distribuir y evaporar líquidos, especialmente el sudor si se habla de las playeras deportivas; uno de los más comunes es el poliéster, mismo que ayudará a que cada prenda sea una buena inversión. Para el estudio se analizaron 12 modelos para hombre con diferentes pruebas para determinar su excelente calidad en comparación con los precios y además de las anteriores, se recomiendan algunas con una menor calificación, pero igual de idóneas para apostar por lo barato.

Nike calificada como "muy buena" en $719

calificada como "muy buena" en $719 The North Face calificada como "muy buena" en $890

calificada como "muy buena" en $890 Puma calificada como "muy buena" en $499

calificada como "muy buena" en $499 Adidas calificada como "muy buena" en $599

calificada como "muy buena" en $599 Under Armour calificada como "muy buena" en $732

calificada como "muy buena" en $732 Squadra calificada como "buena" en $217

calificada como "buena" en $217 Team Apparel calificada como "suficiente" en $329

No olvides cuidarlas adecuadamente. (Foto: Profeco)

Como notarás en los precios, principalmente los que encabezan la lista, no siempre los más elevados son los que guardan una mejor calidad o detalles básicos que los consumidores deberían de conocer a la hora de realizar sus compras como la forma ideal para lavar sin deteriorarlas o afectar su calidad, qué tipos de jabones se pueden usar o si los estampados terminarán por despigmentarse en poco tiempo.

Es por ello que también se debe seguir la guía básica de recomendaciones como saber en dónde comprarlas y así también evitar casos de piratería, que a la vez destacan por ser baratas, pero con una calidad menor. Así que no dudes en:

Comprar tus playeras en tiendas establecidas y de ser necesario te pueden hacer válida una garantía

Antes de comprar revisa el estado de los diseños como que no este rota, rasgada, descosida o con otros detalles

Siempre revisa las etiquetas para que conozcas los cuidados que debes de tener con ellas

